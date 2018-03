Stipendi mai così alti per gli amministratori delegati Usa | 11 | 6 milioni

Elezioni - Di Maio : “Dopo il Governo M5s ecco il nostro primo decreto : via vitalizi - Stipendi dei parlamentari e sprechi” : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio ha presentato il “primo decreto legge del primo Cdm, se domenica ci darete la maggioranza. Un decreto in tre punti: al primo c’è il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, al secondo l’abolizione dei vitalizi e al terzo il taglio di 30 miliardi di sprechi” per dare quei soldi “alle famiglie con figli e ai pensionati. Bastano 20 minuti di Cdm per ...

Di Maio : dimezzo Stipendi a parlamentari : 20.19 Quando Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ha preso la parola a Roma,alla manifestazione conclusiva della campagna elettorale del M5S, dalla piazza in coro: "Fuori la mafia dallo Stato". "Al primo consiglio dei ministri porteremo un decreto in 3 punti: dimezziamo gli stipendi dei parlamentari, aboliamo i vitalizi ai politici, tagliamo 30 mld di sprechi e li diamo in aiuto a famiglie e pensionati; 9 pagine di decreto legge e bastano ...

Elezioni : Renzi - 30% presenze in aula ma Di Maio Stipendio lo prende intero : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Di Maio presente in Parlamento per il 30%. Non si presenta solo ai confronti tv, non si presenta neanche in Parlamento. Ma lo stipendio però lo prende intero. Un qualsiasi lavoratore, pubblico o privato, se si presentasse al lavoro solo il 30 per cento delle volte, sarebbe stato già licenziato. Ecco questi sono quelli che fanno la morale al Pd…”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Matteo ...

Di Maio vuole tagliare gli Stipendi dei parlamentari ma scivola (ancora) sui congiuntivi : Due congiuntivi sbagliati e altri errori in tre righe: Luigi Di Maio prova a scrollarsi di dosso lo scandalo dei rimborsi ma scivola sulla grammatica. Il candidato premier del Movimento 5 stelle...

M5S - Luigi Di Maio : “Ho chiesto ai leader di tutte le forze politiche di firmare per dimezzare Stipendi degli eletti” : “Oggi ho chiesto ai leader di tutte le forze politiche di firmare questo atto di impegno e di consentire a tutte le forze politiche di impegnarsi per votare il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari e la rendicontazione dei rimborsi“. Rilancia così il candidato premier dei Cinque Stelle Luigi Di Maio dopo i giorni più difficili per il Movimento alle prese con le mancate restituzioni al Fondo per il microcredito. “Io l’ho ...

Di Maio : 'una legge da fare insieme - dimezziamo gli Stipendi degli eletti' : Il MoVimento 5Stelle lancia la sua prima proposta per una possibile convergenza in un futuro governo. Quello richiesto l'impegno a introdurre anche la rendicontazione dei rimborsi -

I partiti si impegnino per dimezzare lo Stipendio dei parlamentari - Di Maio - : Roma, 15 feb. , askanews, 'Oggi propongo il primo di una serie di temi per una convergenza di governo'. Lo ha annunciato il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, in una diretta ...

M5s - Di Maio ai partiti : 'Propongo convergenza - dimezzare Stipendi' : "Tutti i partiti firmino un atto in cui si impegnano a votare la proposta di legge che dimezza lo stipendio dei parlamentari e introduce la rendicontazione puntuale dei rimborsi". E' l'appello del ...

Di Maio a capi partito : firmate per dimezzare Stipendio eletti : Roma, 15 feb. , askanews, 'Oggi propongo il primo di una serie di temi per una convergenza di governo'. Lo ha annunciato il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, in una diretta ...

Di Maio ai partiti : "Dimezziamo Stipendi parlamentari" : "Io sottoscritto Luigi Di Maio, nato ad Avellino il 6 luglio 1986, mi impegno in qualità di capo politico e candidato premier della forza politica denominata Movimento 5 Stelle a far votare in ...

Di Maio : firmare atto impegno su taglio Stipendi : Roma – Di Maio: a 17 giorni dal voto è ora di dimostrare che si fa sul serio Roma – Ecco quanto dichiarato da Luigi... L'articolo Di Maio: firmare atto impegno su taglio stipendi su Roma Daily News.

Luigi Di Maio furbetto : quando ha restituito al Movimento la quota del suo Stipendio di ottobre - novembre e dicembre : Lo scandalo degli onorevoli grillini che hanno barato sulla restituzione di una parte dello stipendio al Movimento si allarga. Andrea Cecconi e Carlo Martelli hanno sottratto 90mila euro, ma pare che ...

Di Maio lo smemorato : si tiene lo Stipendio sino all'ultimo istante : Luigi Di Maio potrà sognare Palazzo Chigi ma dovrà rinunciare alla poltrona nel prossimo Parlamento. Se la legge dei grillini sarà uguale per tutti, il vicepresidente della Camera dovrà dimettersi il 5 marzo. Seguendo l'esempio dei due colleghi parlamentari, Andrea Cecconi e Carlo Martelli, che hanno annunciato la rinuncia al seggio dopo che sono emerse incongruenze in merito alla restituzione di una parte dello stipendio di senatore e ...

M5S - Di Maio promette verifiche sugli Stipendi dei suoi parlamentari. A liste chiuse : Di Maio però dice che 'è ridicolo che si parli di caso quando il vero caso è che c'è un'unica forza politica in Italia che taglia gli stipendi ai propri parlamentari e li investe in forme di lavoro ...