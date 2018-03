Stazione Spaziale | countdown per Expedition 55 56 | nuova crew | nuovi esperimenti

Nuovi “occhi” sulla Stazione Spaziale : arriva Tsis-1 - studierà l’influenza del Sole sulla Terra : Dal 1978 ad oggi, sono nove i satelliti hanno osservato gli effetti del Sole sul nostro pianeta. L’ultimo “collezionista” di dati è il Total and Spectral Solar Irradiance Sensor (Tsis-1), il nuovo strumento targato Nasa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, diventato ufficialmente operativo. Lo strumento – spiega Global Science – studierà l’influenza del Sole sulla Terra, lo strato di ozono, l’atmosfera, gli ecosistemi e i ...

Ecco la FOTO della Stazione Spaziale cinese “fuori controllo” che sta precipitando sulla Terra : ancora incertezze su dove e quando avverrà l’impatto : 1/7 Credit: Gianluca Masi/Vortual Telescope Project ...

Tiangong-1 - la Stazione Spaziale cinese potrebbe cadere sulle nostre teste tra fine marzo e inizio aprile : (foto: ESA/Getty images) Tiangong-1, aggiornamento: secondo le ultime previsioni dell’agenzia Aerospace Corporation, la stazione spaziale cinese, da mesi in caduta libera verso la Terra, dovrebbe rientrare nell’atmosfera tra il 29 marzo e il 9 aprile 2018. L’Agenzia spaziale europea (Esa) conferma: pare dunque che il Palazzo celeste sia ormai prossimo alla fine della corsa. Una conclusione amara di una tanto breve quanto ...

La Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 cadrà presto sulla Terra : Si accorciano i tempi per il rientro incontrollato sulla Terra della prima stazione spaziale della Cina, Tiangong-1, da tempo fuori controllo e prossima, secondo gli esperti, a precipitare sul pianeta. L'astrofisico Jonathan McDowell ha...

La Stazione Spaziale cinese “Tiangong-1” cadrà presto sulla Terra : la discesa “sta accelerando” - ecco quando e dove è attesa la pioggia di frammenti : 1/6 ...

Tecnologia : CIMON - il “cervello” volante che assisterà gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale : L’equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) darà presto il benvenuto ad un nuovo membro, uno che è stampato in 3D da metallo e plastica ed è descritto dai suoi creatori come “una specie di cervello volante”. Si chiama CIMON, abbreviazione di “Crew Interactive Mobile Companion”. Costruito dalla compagnia di progettazione aeroSpaziale Airbus in collaborazione con IBM, CIMON ospita l’intelligenza artificiale (AI) in un corpo ...

Stazione Spaziale cinese fuori controllo sta precipitando sulla Terra : preoccupazioni per l’impatto ma il preavviso sarà solo di poche ore [INFO e DETTAGLI] : 1/6 ...

La Stazione Spaziale cinese Tiangong 1 verso la Terra : Lo hanno detto oggi a Roma Claudio Portelli ed Ettore Perozzi, del nuovo ufficio dell'Asi sulla consapevolezza dello spazio, rispondendo alle domande dei giornalisti in una diretta streaming ...

Stazione Spaziale : rientrati 3 astronauti - il 21 marzo il prossimo lancio : Tre astronauti sono rientrati sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale, sulla quale sono rimasti per cinque mesi e mezzo: la capsula Soyuz è atterrata all’alba ora locale in Kazakistan. Joe Acaba e Mark Vande Hei e il russo Alexander Misurkin, sono in buone condizioni di salute: tutto è andato come previsto nonostante il maltempo e le temperature sotto lo zero, ha spiegato la Nasa. Il 21 marzo è in programma il prossimo lancio ...

Video di Annalisa a E poi c’è Cattelan tra la fisica e Una finestra tra le stelle nella Stazione aerospaziale : Annalisa a E poi c'è Cattelan parla di musica ma anche di fisica. Notoriamente dottoressa in questa materia, l'artista si è soffermata a parlare dei suoi studi, che da sempre sembrano affascinare il conduttore del late night show di Sky Uno. Interessato all'argomento, Alessandro Cattelan ha voluto sapere se l'artista avesse mai ricevuto degli attestati di stima da parte dei suoi colleghi scienziati. Da questa domanda, nasce il racconto di ...

Stazione Spaziale cinese rischia di cadere sull'Italia : Bisogna sperare in un errore degli uomini di scienza. A lanciare l'allarme , recentemente, è stato il gruppo di studio italiano S5 Lab , diretto da Fabio Santoni e Fabrizio Piergentili, che lavorano ...

Stazione Spaziale : nella tabella di marcia della NASA c’è anche la ISS : nella tabella di marcia della NASA, in primo piano, c’è Stazione Spaziale Internazionale. Mentre il lancio della nave russa di rifornimento Progress 69 è stato rimandato a data da definirsi, l’agenzia americana, tramite il Commercial Crew Program e insieme alle industrie partner Boeing e SpaceX , sta lavorando per riportare in America i lanci verso la Stazione orbitante. Ciascuna delle due compagnie partner – spiega Global Science ...