Stati Uniti | morto «Unabomber»  l’autore di cinque attentati in Texas

Maltempo - negli Stati Uniti cancellati oltre tremila voli - : La perturbazione che si sta spostando verso la costa orientale degli Usa sta già avendo ripercussioni sulla viabilità aerea da e per Boston, New York e Philadelphia

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Lei in Australia - lui negli Stati Uniti : l'amore è già al capolinea? : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono lontani: lei si trova in Australia, insieme agli amici. Lui è rimasto a Los Angeles dove dedicato ampio spazio allo sport.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 03:43:00 GMT)

Stati Uniti - sparatoria in una scuola superiore in Maryland : Washington - sparatoria in una scuola superiore del Maryland , nella contea di Mary. Nessuna informazione per ora su eventuali vittime e autore. L'episodio è accaduto alla Great Mills High School. 'La ...

Gli Stati Uniti hanno vietato l’uso del petro - la criptovaluta del Venezuela : L’amministrazione statunitense di Donald Trump ha vietato ai cittadini statunitensi di vendere o comprare il petro, la criptovaluta inaugurata poche settimane fa dal Venezuela. La decisione è stata presa con un ordine esecutivo firmato oggi dal presidente statunitense Donald Trump, The post Gli Stati Uniti hanno vietato l’uso del petro, la criptovaluta del Venezuela appeared first on Il Post.

Stati Uniti : debito nazionale supera quota 21 mila miliardi di dollari : Stando alle indicazioni fornite dal Tesoro statunitense, il debito nazionale a stelle e strisce ha superato quota 21 mila miliardi di dollari. La soglia dei 20 mila miliardi era stata oltrepassata lo ...

Wonder Woman 2 : le riprese inizieranno a giugno negli Stati Uniti - Best Movie : Wonder Woman dello scorso anno, com'è noto, è stato il più grande successo della DC : recensioni a dir poco entusiastiche in America e un incasso oltre gli 800 milioni in tutto il mondo. Era inevitabile, con queste premesse, mettere in cantiere il sequel, con la regista Patty Jenkins confermata anche per il secondo capitolo , con un significativo aumento di stipendio, . Le ...

Pallamano : la Nazionale femminile supera gli Stati Uniti nell’ultimo test match prima delle qualificazioni agli Europei 2018 : Buone notizie per la Nazionale Italiana di Pallamano femminile, che al Pala Palumbo di Salerno ha sconfitto 27-17 gli Stati Uniti nell’ultimo test match di preparazione verso i match contro la Slovacchia, validi per le qualificazioni agli Europei 2018. La sfida ha visto un sostanziale dominio delle azzurre, galvanizzate anche dai ritorni di Bianca Del Balzo ed Angela Cappellaro, fondamentali per le rotazioni offensive delle ragazze guidate ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia apre con una sconfitta - azzurre travolte 8-1 dagli Stati Uniti : Brutto esordio per l’Italia ai Mondiali di Curling femminile, che sono iniziati nella nottata italiana a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei è stata nettamente sconfitta per 8-1 dagli Stati Unti della skip Jamie Sinclair. Una gara totalmente a senso unico in cui le azzurre non sono mai riuscite ad entrare in partita. Le nordamericane hanno aperto con il vantaggio ...

Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti chiudono in testa - l’Italia è dodicesima : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 Rank NPC Gold Silver Bronze Total 1 United States (USA) 13 15 8 36 2 Neutral Paralympic ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : quarto titolo per Marie Bochet - gli Stati Uniti vincono in rimonta nello sledge hockey : La nona ed ultima giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione dei restanti sei titoli in paio, due nello sci di fondo, tre nello sci alpino e quello dello sledge hockey. nello sci alpino, sono state assegnate le medaglie dello slalom femminile, prova non priva di colpi di scena. Nella gara ipovedenti, in particolare, la slovacca Henrieta Farkašová sembrava destinata a realizzare il pokerissimo ...

Rocco Casalino - il giallo sul master negli Stati Uniti sparito dal web : era nel suo curriculum per le primarie : Fino a ieri pomeriggio il capo della comunicazione del Movimento Cinque Stelle, Rocco Casalino , risultava in possesso del diploma di un master preso alla Shenandoah university . Poche ore dopo dal ...

Dazi. Incontro Unione Europea-Stati Uniti la prossima settimana : Si vuole scongiurare il rischio che nella disputa tra Usa ed Europa con dazi e contro–dazi in ritorsione sulle importazioni-esportazioni nelle due direzioni, si vada verso lo strangolamento dell'economia. Pubblicata la lista dei prodotti Usa contro i quali scatterebbero misure di ritorsione

Stati Uniti : fiducia consumatori sale a 102 punti - stima flash - : Il dato preliminare relativo il mese di marzo relativo il sentiment dei consumatori statunitensi elaborato dall'Università del Michigan è passato da 99,7 a 102 punti. Il consenso era fissato a 99,2 ...