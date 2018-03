SPY FINANZA Così il debito aumenta il potere del ' Grande fratello' globale

SPY FINANZA/ Gli Usa si preparano a salvare Wall Street con la Siria : Ci sono segnali piuttosto sospetti che arrivano non tanto dal mondo finanziario, quanto da quello della politica estera degli Stati Uniti.

SPY FINANZA/ Il filo che unisce la morte di Skripal alla Brexit : Sembra ci sia più di una cosa che non torna nella morte per avvelenamento di Sergei Skripal che ha provocato uno scontro tra Regno Unito e Russia.

SPY FINANZA/ I nuovi guai in arrivo da Giappone e Usa : Dal Giappone e dagli Stati Uniti arrivano notizie non certo rassicuranti sull'andamento dell'economia e sulle ricette delle Banche centrali.

SPY FINANZA/ Gli indizi che portano al Nazareno 2.0 : Difficile pensare che in Italia ci possa essere un Governo che sia affidato a Matteo Salvini o a Luigi Di Maio e che non si vada verso un esecutivo di scopo. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 06:02:00 GMT)SPY FINANZA/ Il guaio combinato da Fed, Bce e le altre banche centrali, di M. BottarelliSCENARI/ C'è un'Italia che non cresce da 25 anni, perché mandarla al governo?, di M. Delfino