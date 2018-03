Spagna | Raul studia per diventare allenatore

calcioweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018) Una leggenda del calcio pronto a rientrare da protagonista. Dalla carriera di calciatore a quella dell’, questo il passo comune a tanti campioni e che secondo il quotidiano spagnolo “Marca” ha scelto di fare ancheGonzalez Blanco, ex stella del Real Madrid e della nazionale spagnola. Comincera’ dalle giovanili dei “blancos” e si iscrivera’ al corso organizzato dalla federazione spagnola che iniziera’ ad aprile e che e’ riservato agli ex nazionali e agli ex giocatori che hanno giocato nella massima categoria per 10 anni.iniziera’ dalla “Juvenil B” del Real, mentre Santiago Solari, attualmentedel Castilla (la secondo squadra dei blancos in passato allenata da Zidane) lascera’ il posto a Guti, altro grande ex del Real che ha stupito tutti anche in panchina e che per la stampa ...