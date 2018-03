Sospesa la commercializzazione del daclizumab indicato nella sclerosi multipla

fondazioneserono

(Di mercoledì 21 marzo 2018) In data 12 marzo 2018 l’Agenzia Europea dei Medicinali, l’Agenzia Italiana del Farmaco e l’Azienda produttrice delcura della, hanno deciso la sospensione dell’immissione in commercio di tale prodotto, a suo tempo decisa. Il 2 marzo 2018 l’Agenzia Europea dei Medicinali aveva avviato una rivalutazione urgente delin seguito alla segnalazione di 7 casi di gravi malattie infiammatorie localizzate al cervello e alle meningi raccolte in Germania e di 1 caso registrato in Spagna. Sulla base delle stesse evidenze l’Azienda produttrice aveva informato l’EMA dell’intenzione di ritirare volontariamente il farmaco dal commercio. Ilè un anticorpo monoclonalecura di soggetti adulti conrecidivante remittente che non hanno risposto ad almeno altri due DMD e che non possono essere curati con altri ...