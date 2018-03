huffingtonpost

: Sopravvivere a Moria - TutteLeNotizie : Sopravvivere a Moria - aquarius5252711 : RT @HuffPostItalia: Sopravvivere a Moria - dammidamangiare : RT @HuffPostItalia: Sopravvivere a Moria -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) La primavera prova a riscaldare i nostri cuori e i nostri corpi. Ma a, il campo profughi di Lesbo dove vivo da quando sono arrivata in Europa, il freddo ancora ti entra dentro, e quando ti guardi attorno ti senti in prigione. Un inverno che sembra non finire mai, soprattutto quando il vento e la pioggia gelida sferzano le tende dove siamo ammassati.Lesbo è una bellissima isola greca, ma il campo è un inferno. Per questo invito tutti i politici europei a venire qui di persona per rendersi conto delle difficoltà, della fame, che dobbiamo affrontare ogni giorno. Per toccare con mano come ci si sente quando il tuo destino è nelle mani di altri. E come al contrario politiche migratorie più umane potrebbero restituirci la dignità, la protezione e l'aiuto che meritiamo.Un'attesa interminabile...La mia storia è simile a quella di milioni di ...