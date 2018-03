“Sono responsabile” | parla Zuckerberg Facebook è nella bufera per il “data-gate” Si

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Non si aspettava altro in queste ore e finalmente il fondatore di, Mark, rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti dal suo social e venduti (o rubati). “Abbiamo fatto degli errori, c’è ancora molto da fare”, scrive sulla sua pagina personale. “Abbiamo la responsabilità di proteggere le vostre informazioni, abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati e se non lo facciamo non meritiamo la vostra fiducia”. Ha commentato in un lungo post lo scandalo Cambridge Analytica. Si tratta della prima volta dallo scoppio dello scandalo che l’a.d. dirompe il silenzio e decide dire. In questo momento il titolo dia Wall Street sta decelerando e guadagna lo 0,5% dopo chegiornata era riuscito a salire fino al 3%. “Io ho dato vita ae, alla fine, sono io il ...