Sono giorni difficilissimi per Facebook

Salvini : “La legge elettorale si fa in 7 giorni - se il M5S ha idee non Sono geloso” : Su Matteo Salvini, la vera domanda è se creda davvero possibile un governo Lega-M5S o lo evochi solo per spaventare Fi e Pd. È anche quella cui ovviamente non risponderà mai. Continua però a dare un colpo al cerchio Berlusconi e uno alla botte Di Maio. Intanto, è partito in tournée «per ringraziare gli italiani»; iniziando da Modena, dove c’è un se...

Atrofia muscolare spinale - ora Sono 18 i centri clinici italiani che somministrano Spinraza. Uno dei primi pazienti adulti : “Uno dei giorni più belli della mia vita” : “È uno dei giorni più belli della mia vita, finalmente ho ricevuto la possibilità di far parte del primo trattamento clinico per la mia patologia (la Sma, ndr). sono molto emozionato perché tra una settimana inizierò a fare le iniezioni intratecali del nuovo farmaco capace di bloccare il degenerare della Sma. sono passato da avere una speranza, che ho comunque sempre coltivato nel mio cuore, a un sogno che si realizza concretamente. Stiamo ...

I nuovi tatuaggi Sono hi-tech e monitorano il paziente per tre giorni #tattoo : Che i tatuaggi siano la moda del momento è indubbio. Ma se a questa nuova forma per così dire d’are, si unisse anche una vera e propria utilità per la nostra salute. Lo fanno con le nuove tecniche di elettrofisiologia per l’elettromiografia e l’elettrocardiografia, trasformando gli elettrodi in tatuaggi stampati sulla pelle con stampante a getto di inchiostro che utilizza inchiostri in grado di condurre l’elettricità, organici e ...

“Li hanno mangiati”. Italiani scomparsi in Messico : una notizia spaventosa. Sono trascorsi 37 giorni e dei napoletani venduti dai poliziotti per 43 euro ai narcos non si è saputo nulla. Adesso spunta fuori l’ipotesi più mostruosa : Nuove agghiaccianti risvolti nel caso dei tre napoletani spariti in Messico. Dallo scorso 31 gennaio non si hanno più notizie riguardo a Raffaele Russo, il figlio Antonio ed il nipote Vincenzo Cimmino che a quanto pare, gli indizi Sono sempre più forti, Sono stati consegnati ai narcos del locale cartello Nueva Generación di Jalisco, venduti probabilmente dai quattro poliziotti messicani finiti sotto indagine ed a processo. Quello che però ...

“Sono loro”. Notte di passione tra naufraghi impegnati - Eva Henger sa tutto. Interrogata da Signorini - che pochi giorni fa ha sganciato il gossip bomba sull’Isola dei Famosi - la ex diva hard vuota il sacco. E il cerchio si stringe (parecchio) : Solo qualche settimana fa Alfonso Signorini lanciava una bomba. Questa: L’Isola dei Famosi è anche l’isola dei cornuti”. Poi, sempre il direttore del settimanale Chi, svelava un retroscena che ha fatto subito il giro della rete e dei media: “Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola dei Famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in ...

Governo - i contatti tra Pd e Movimento 5 stelle Sono in corso. Già da due giorni : Ci sono contatti tra il Pd e il Movimento 5 stelle. Se pubblicamente tutti smentiscono che ci sia davvero la possibilità di dialogare con gli storici nemici grillini, in privato sono al lavoro da lunedì per riuscire a creare un ponte. Come confermato a ilfattoquotidiano.it da fonti che chiedono di restare anonime, le manovre sono in corso già dal giorno dopo il voto: l’anima dissidente del Pd renziano, che fa capo soprattutto ad alcune ...

Sono giorni maledetti - calcio toscano ancora in lutto : morto l’attaccante Marco Longo : morto Marco Longo – Sono giorni maledetti per il mondo del calcio, prima la morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina, poi quella dell’attaccante Marco Longo. Il difensore viola è stato trovato senza vita nell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio, i funerali si svolgeranno nella mattinata di domani. Nel frattempo altro lutto per il ...

Las Palmas-Barcellona - rigore contro 746 giorni dopo. I blaugrana Sono infuriati : 746 giorni. È il tempo record durante la quale il Barcellona ha resistito senza farsi fischiare contro un calcio di rigore in Liga. L'ultimo ad usufruire di un tiro dal dischetto contro i blaugrana ...

Meno tre giorni alla notte degli Oscar : chi Sono i favoriti - perché l'Italia può sperare e le misure per evitare la gaffe dell'anno scorso : Lo scorso anno a vincere, dopo un colpo di scena che è passato alla storia degli Oscar con l'errore nella proclamazione del miglior film fu Moonlight a discapito di La La Land che era uno dei grandi favoriti.Domenica notte, vista l'attenzione maniacale ai particolari da parte degli organizzatori che certo non vogliono trovarsi nella stessa imbarazzante situazione, sono già state prese le misure necessarie affinché sorprese ...

SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO - COMUNE DI NAPOLI OGGI 28 FEBBRAIO/ Neve e ghiaccio : per Miur non Sono giorni persi : SCUOLE CHIUSE per MALTEMPO, COMUNE di NAPOLI, OGGI 28 FEBBRAIO 2018. Neve e ghiaccio fermano l'attività didattica, ma per Miur non sono giorni persi. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:24:00 GMT)

Negli ultimi giorni ci Sono stati due incendi che hanno coinvolto le proprietà di parenti dei giornalisti di Fanpage : Nella notte tra sabato e domenica c’è stato un incendio in un bar di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, gestito dal padre di un giornalista della testata online Fanpage, che pochi giorni fa aveva pubblicato un’inchiesta su presunte tangenti The post Negli ultimi giorni ci sono stati due incendi che hanno coinvolto le proprietà di parenti dei giornalisti di Fanpage appeared first on Il Post.

Inferno senza fine in Siria - Ong : nel Ghouta uccisi in 5 giorni oltre 400 civili - 95 Sono bimbi : Inferno senza fine in Siria, Ong: nel Ghouta uccisi in 5 giorni oltre 400 civili, 95 sono bimbi Secondo l’Osservatorio Siriano dei diritti umani, i raid del regime hanno almeno 46 civili sono morti nella sola giornata di giovedì Continua a leggere L'articolo Inferno senza fine in Siria, Ong: nel Ghouta uccisi in 5 giorni oltre 400 civili, 95 sono bimbi sembra essere il primo su NewsGo.

Orrore puro. Il piccolo Tony ha solo 41 giorni ma i suoi genitori lo riducono così. Le torture che infliggono al bimbo Sono agghiaccianti e anche solo raccontarle fa venire i brividi. Ma non è finita : ecco dove lo costringevano a vivere coloro che si sarebbero dovuti prendere cura di lui : La storia è delle più terribili quindi se non ve la sentite di farvi venire una stretta al cuore, passate oltre. E anche le foto sono terrificanti: sono le immagini della casa dell’Orrore dove dei genitori che non sono neanche degni di essere chiamati con questo nome hanno abusato in modo terribile del loro figlioletto neonato. Il piccolo di sole 6 settimane è stato abusato così barbaramente che entrambe le sue gambe sono state amputate dopo le ...

5 giorni di insonnia posSono danneggiare il cervello? : Sono tante le ricerche scientifiche che hanno evidenziato, nel corso del tempo, l’importanza che il sonno può avere per gli esseri umani, con particolare attenzione non solo alla quantità di tempo dedicata ma anche alla qualità del sonno, un aspetto della vita che in molti tendono a non considerare con la necessaria attenzione, tendendo spesso a dormire poco. Esiste però un problema, che affligge molte persone, che impedisce di prendere ...