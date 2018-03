: Abbiamo avuto la fortuna di far crescere i nostri bambini in Italia. Da 7 anni invece la vergogna senza fine di m… - angelomangiante : Abbiamo avuto la fortuna di far crescere i nostri bambini in Italia. Da 7 anni invece la vergogna senza fine di m… - repubblica : Siria, raid aereo colpisce una scuola a Ghouta. Ong: 'Uccisi 15 bambini' - Agenzia_Italia : #Breaking Siria: raid su scuola Ghouta, almeno 15 bambini uccisi -

Almeno 16sono rimastiinaerei, attribuiti alla Russia, sulla provincia di Idlib,nel nord della. Lo riferisce l'Osservatoriono per i diritti umani. Secondo alcune fonti, missili sparati dai caccia hanno colpito un assembramento di giovani studenti che fuggivano dalla scuola dopo aver sentito avvicinarsi i jet militari. Le informazioni non sono verificabili in modo indipente sul terreno. Secondo la Protezione civile locale, i bombardamenti hanno colpito Kfar Battikh.(Di mercoledì 21 marzo 2018)