Sindaco leghista paga di tasca sua per mandare via i profughi

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Ildi Gallarate, Andrea Cassani, ha deciso di sborsare 90 euro dipropria pur di liberarsi di 12gambiani,ndo loro il biglietto del treno per un viaggio di sola andata - non accompagnato - con destinazione Milano. Per ricostruire questa vicenda è necessario fare un passo indietro e spiegare bene come sono andate le cose. La società Kb srl, che ospitava una 60ina di richiedenti asilo in una palazzina di via Ranchet, nel quartiere Madonna in campagna, non ha partecipato al bando della Prefettura per l'accoglienza dei richiedenti asilo.La polizia, dunque, è andata sul posto ed ha scortato circa 50 uomini presso un altro centro d'accoglienza a Bresso. Altre dodici persone, tutte gambiane, non avevano più i requisiti per essere ospitate in una struttura convenzionata e quindi con loro non è stato possibile fare lo stesso. Data la condizione di emergenza, le ...