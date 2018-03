Simone Barbato Lite con Jonathan durante le nomination | Eravamo amici | ma

Marco Ferri/ Eliminato - la sua avventura è finita : Jonathan e Simone Barbato salvi (Isola dei Famosi 2018) : Marco Ferri sarà Eliminato? riflette sul proprio status all'Isola dei Famosi 2018: nostalgia dei vecchi compagni di viaggio ma non sembra lasciarsi abbattere dagli eventi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:34:00 GMT)

Simone BARBATO/ Il mimo è il primo salvo! I genitori in studio si scatenano (Isola dei famosi) : SIMONE BARBATO durante un momento di relax sull’Isola racconta a Francesca Cipriani del proprio orgoglioso passato di alpino e di un sogno nel cassetto che spera di realizzare.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:27:00 GMT)

Isola - diretta : Simone Barbato in nomination potrebbe raggiungere la sua Elena. Valeria Marini tuffo senza salvagente : Su Leggo.it la diretta della nona puntata dell' Isola dei Famosi 2018 FRANCESCA CIPRIANI E Valeria Marini In attesa di Vedere Valeria Marini che raggiunge la Palapa la Marcuzzi lancia il filmato che ...

Simone Barbato/ Sarà eliminato? Nel mirino della Gialappas : E si chiede perché lo nominano (Isola dei famosi) : Simone Barbato durante un momento di relax sull’Isola racconta a Francesca Cipriani del proprio orgoglioso passato di alpino e di un sogno nel cassetto che spera di realizzare.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:17:00 GMT)

Isola - diretta : Simone Barbato in nomination potrebbe raggiungere la sua Elena : Jonathan Kashanian, Marco Ferri e Simone Barbato sono i tre naufraghi dell' Isola dei famosi che rischiano l'eliminazione questa in diretta tv. Se per Jonathan e Marco potrebbe essere una brutta ...

Simone Barbato e Francesca Cipriani sempre più vicini - il gesto di Franco Terlizzi : Simone Barbato e Francesca Cipriani sono sempre più vicini: anche su Leggo gli ultimi aggiornamenti sulla relazione che sta incuriosendo i 'naufraghi' e gli spettatori de L'Isola dei Famosi . Per la ...

Simone BARBATO/ Una penna nera lo avvicina a Francesca Cipriani : ma è troppo tardi? (Isola dei famosi 2018) : SIMONE BARBATO durante un momento di relax sull’Isola racconta a Francesca Cipriani del proprio orgoglioso passato di alpino e di un sogno nel cassetto che spera di realizzare.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:24:00 GMT)

Francesca Cipriani e Simone Barbato nuova coppia dell’Isola dei Famosi? Gli ultimi sviluppi : Francesca Cipriani e Simone Barbato sono la nuova coppia dell’Isola dei Famosi? Ecco quello che è successo Francesca Cipriani e Simone Barbato sono la nuova coppia dell’Isola dei Famosi? Durante il day time di oggi un interessante novità ha catturato l’attenzione dei telespettatori da casa. A fare il tifo per loro sarebbe stato Franco Terlizzi […] L'articolo Francesca Cipriani e Simone Barbato nuova coppia ...

Isola dei Famosi 2018 : tentazione per Francesca Cipriani e Simone Barbato - penne al ragù per tutti : I naufraghi della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi hanno potuto riassaporare, dopo tempo immemore, il sapore di un gustoso piatto di pasta con il ragù.La tentazione alla quale sono stati sottoposti Francesca Cipriani e Simone Barbato, infatti, ha avuto a che fare proprio con uno dei classici della cucina italiana: nove piatti di penne con il ragù da mangiare di nascosto dagli altri naufraghi o da condividere con gli altri con il ...

Isola dei Famosi : Simone Barbato fa piangere Jonathan Kashanian : Jonathan Kashanian in lacrime a L’Isola 13 per ‘colpa’ di Simone Barbato E’ da poco finita una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E stavolta è stato Jonathan Kashanian a far molto parlare i numerosi telespettatori del reality show vip. Cosa è successo? Il ragazzo, parlando con la cantante Bianca Atzei, è scoppiato a piangere perchè deluso da Simone Barbato. Difatti quest’ultimo l’ha ...

Isola dei famosi : in nomination Marco Ferri-Jonathan-Simone Barbato - “mejor” e “peor” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo l’ottava puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5 e quali sono il “migliore” e il “peggiore”. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Bianca Atzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore […] L'articolo ...

Isola dei Famosi : Simone Barbato si mette contro anche Marco Ferri : Marco Ferri polemico con Simone Barbato a L’Isola dei Famosi A poche ore di distanza da una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 13, ecco scoppiare in Honduras un nuovo accesissimo scontro tra Marco Ferri e il mimo di Zelig Simone Barbato. Cosa è successo tra i due? In pratica Simone è andato a pesca, riuscendo a prendere un enorme granchio, con il quale gli altri naufraghi hanno banchettato ieri sera. Ovviamente la felicità fra tutti ...

Amaurys Perez/ Video - pace fatta con Simone Barbato? Il clima si distende (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez ha vissuto una settimana all'Isola dei Famosi 2018 lontano dalle liti e dagli scontri, anche in seguito alla furia che lo ha scagliato contro Simone Barbato. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:43:00 GMT)