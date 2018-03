Isola : la prossima edizione potrebbe essere condotta da Simona Ventura? Video : L'edizione 2018 dell'#Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da #Alessia Marcuzzi, è partito col botto e continua a tenere milioni di telespettatori incollati davanti al televisore, più per i numerosi scandali che si sono susti da quando è iniziata questa edizione che per le vicende vere e proprie dei naufraghi. Tutto ha avuto inizio con il canna-gate [Video]con cui l'ex pornostar ungherese Eva Henger ha accusato l'ex tronista di ...

Simona Ventura nuova conduttrice del reality? : Quest’anno per l’Isola dei Famosi non c’è davvero pace tanto che addirittura si parla di un ritorno alle origini, ovvero la Magnolia starebbe pensando di tornare a trasmettere il reality sui canali Rai. La decisione presa dalla società di produzione sembrerebbe quasi certa per via di un mancato accordo con Mediaset. Un altro motivo per cui l’Isola dei famosi potrebbe tornare ad essere trasmessa su Rai2 potrebbe essere per via dei mancati ascolti ...

“Vi dico tutto!”. Simona Ventura e il suo futuro all’Isola. Sempre più certo l’addio di Alessia Marcuzzi al programma - massacrata da critiche e fan : Poche settimane ancora, poi l’Isola dei Famosi 2018 vedrà il suo epilogo. Un’edizione maledetta, falcidiata da ritiri, critiche e maldicenze che hanno inquinato l’atmosfera dentro e fuori. A iniziare la danze era stata Eva Henger con le note accuse a Francesco Monte sull’utilizzo di marijauna. Voce smentita dallo stesso Monte. Poi era stata la volta di Franco Terlizzi di essere tirato in ballo, stavolta da Craig che, nel corso di una ...

Simona Ventura rivela : “Isola dei Famosi? Non ci tornerei mai” : L’Isola dei Famosi: Simona Ventura svela che non vuole più tornare In seguito alle recenti polemiche che si sono abbattute su questa edizione dell’Isola, molti hanno pensato ad una possibile sostituzione della conduttrice, a favore di altre figure della tv considerate da alcuni più adatte al contesto, come Simona Ventura. La bionda conduttrice d’altronde lo conosce bene il reality, in quanto non solo l’ha condotto per ...

Isola : la prossima edizione potrebbe essere condotta da Simona Ventura? : L'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, è partito col botto e continua a tenere milioni di telespettatori incollati davanti al televisore, più per i numerosi scandali che si sono susseguiti da quando è iniziata questa edizione che per le vicende vere e proprie dei naufraghi. Tutto ha avuto inizio con il canna-gate con cui l'ex pornostar ungherese Eva Henger ha accusato l'ex tronista di Uomini e ...

Isola dei Famosi su Rai2 : via Alessia Marcuzzi/ Torna Simona Ventura? Ancora problemi per la conduttrice : Isola dei Famosi su Raidue? Via Alessia Marcuzzi, c'è Simona Ventura. I dettagli della resa e le possibilità di Magnolia ai ferri corti con Mediaset. Pesa il litigio con Eva Henger?(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 21:23:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI SU RAI2 : VIA ALESSIA MARCUZZI/ C'è Simona Ventura : pesa il litigio in diretta con Eva Henger? : ISOLA dei FAMOSI su Raidue? Via ALESSIA MARCUZZI, c'è Simona Ventura. I dettagli della resa e le possibilità di Magnolia ai ferri corti con Mediaset. pesa il litigio con Eva Henger?(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:25:00 GMT)

Isola dei Famosi su Rai2/ Simona Ventura ‘scippa’ la conduzione ad Alessia Marcuzzi? I dettagli della resa : Isola dei Famosi su Rai2, Simona Ventura ‘scippa’ il programma ad Alessia Marcuzzi? I dettagli della resa e le possibilità di Magnolia ai ferri corti con Mediaset.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:02:00 GMT)

L'ISOLA DEI FAMOSI TORNA SU RAI 2? / Simona Ventura sarà la probabile sostituta di Alessia Marcuzzi : L'ISOLA dei FAMOSI TORNA su Rai 2? È questa l'ipotesi lanciata dal giornalista Alberto Dandolo su Oggi, conseguenza dei dissaporti tra Mediaset e Magnolia.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 09:18:00 GMT)

Simona Ventura : "Elisa Isoardi ha solo esternato il suo pensiero - ma le donne sono grandi nemiche. Che sconfitta" : "Le mie più grandi nemiche in questi anni sono state delle donne. Ma ho anche ricevuto da altre donne grande solidarietà e assist meravigliosi. Elisa ha esternato il suo pensiero senza ipocrisia. Il problema è che non ci uniremo MAI. Che sconfitta!".Con un messaggio sul suo account Twitter, Simona Ventura prende le difese di Elisa Isoardi. La conduttrice di recente ha rilasciato un'intervista a Oggi, nella quale si è ...

Elisa Isoardi nella bufera : Simona Ventura e Barbara Palombelli la difendono : Gran bagarre sui social network attorno alle dichiarazioni di Elisa Isoardi a Oggi. Quella che il settimanale diretto da Umberto Brindani definisce già "first lady" ha dichiarato di voler stare nell'ombra rispetto al suo uomo Matteo Salvini, leader della Lega Nord. "Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso ...

Isola 2018 : Simona era meglio di Alessia - le ex naufraghe rivogliono la Ventura Video : #Isola dei Famosi: l'edizione 2018 del reality non convince. E lo confermano, per l'ennesima volta, gli ascolti: ieri sera, l'Isola è stata battuta, di nuovo, da Il Commissario Montalbano in replica.... E, sotto accusa, è finita anche la conduttrice della trasmissione di Canale 5, #Alessia Marcuzzi. In particolare non è piaciuto il modo in cui la bionda presentatrice ha gestito il canna-gate [Video]: adesso c'è chi invoca a gran voce il ritorno ...

Isola 2018 : Simona era meglio di Alessia - le ex naufraghe rivogliono la Ventura : Isola dei famosi: l'edizione 2018 del reality non convince. E lo confermano, per l'ennesima volta, gli ascolti: ieri sera, l'Isola è stata battuta, di nuovo, da Il Commissario Montalbano (in replica...). E, sotto accusa, è finita anche la conduttrice della trasmissione di Canale 5, Alessia Marcuzzi. In particolare non è piaciuto il modo in cui la bionda presentatrice ha gestito il "canna-gate": adesso c'è chi invoca a gran voce il ritorno di ...

Isola dei famosi 2018 - chi sono le ex naufraghe che invocano il ritorno di Simona Ventura : La conduzione de L’Isola dei famosi da parte di Alessia Marcuzzi sta sollevando diverse critiche sul web, e molti dei suoi detrattori invocano un ritorno di Simona Ventura al timone del reality. A suscitare perplessità è la gestione da parte di Alessia del gran polverone sollevato dal canna gate. Su questo tema e più in generale sui meccanismi della corrente edizione si è espressa Flavia Vento, concorrente della sesta e della nona edizione ...