Silvio è il campione italiano di memoria | Così imparo 726 cifre in mezz' ora

(Di mercoledì 21 marzo 2018)Di Fabio, 34 anni, abruzzese, ha vinto per la seconda volta il Campionatodi. Come scrive il Corriere della Sera, ha vinto battendo tre record nazionali:ha ricordato senza errori un codice binario composto da 1.936, ha memorizzato in'ora un numero di 726e, sempre in trenta minuti, è riuscito a ricordare in ordine 370 carte, l'equivalente di sette mazzi. "Mi piace ripetere che noi atleti della mente siamo come dei funamboli, così come chi cammina su una fune"."Sin da piccolo ho avuto la capacità di ricordare nomi e volti. A scuola sono sempre andato bene, assorbivo tutto subito dopo una sola lettura", racconta al Corriere. "L'ho sempre fatto con piacere, per me studiare non è mai stato un peso, al contrario l'ho sempre considerata un'opportunità per imparare cose nuove. E grazie alla velocità di ...