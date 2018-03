tuttoandroid

: SideSqueeze permette di effettuare delle azioni spremendo lo smartphone - TuttoAndroid : SideSqueeze permette di effettuare delle azioni spremendo lo smartphone - webaholic_eu : SideSqueeze permette di effettuare delle azioni spremendo lo smartphone -

(Di mercoledì 21 marzo 2018)è un'applicazione chedi sfruttare il sensore di pressione nei dispositivi mobili impermeabili perspecifiche "strizzando" lo. L'algoritmo di rilevamento della pressione applicata è progettato per essere leggero, in modo da non provocare effetti negativi sulla durata della batteria. L'articolodiloproviene da TuttoAndroid.