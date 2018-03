Sicilia | Musumeci | dopo Sgarbi un assessore tecnico

Sicilia : Musumeci - non abbiamo maggioranza ma no a mercato nero : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "Se volessi potrei portare nella maggioranza alcuni deputati dell'opposizione, come ha fatto il mio predecessore, ma non lo farò: non è tempo di mercato nero, ognuno rimanga al proprio posto". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervistato da T

Sicilia : Musumeci - senza ostruzionismi ok a finanziaria in un paio di giorni : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "Il bilancio non è mai stato approvato a marzo che io ricordi e a volte si è arrivati anche a giugno, quindi siamo assolutamente in tempo per un governo che ha trovato soltanto fogli di carta bianca in materia finanziaria, non abbiamo trovato un solo documento da cui r

Sicilia : Sgarbi - Musumeci? Non vorrei andasse via prima di me : Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – “Non vorrei che alla fine andasse via prima Musumeci di me. Nella situazione Siciliana trovare una maggioranza in questo clima non è facile, salvo che non faccia un accordo con il Pd, ma per uno che viene da una destra così risentita non sarà facile. Forse ce ne andiamo insieme”. A dirlo è stato l’assessore ai Beni culturali della Sicilia, Vittorio Sgarbi, rispondendo ai cronisti che gli ...

Sicilia : Micciché si schiera con Musumeci - sì ad abolizione voto segreto Ars : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Sono assolutamente d’accordo col presidente Musumeci: il voto segreto è un cancro della democrazia, prova ne è che è stato abolito ovunque, tranne che in Sicilia". Così il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè risponde al presidente della Regione Siciliana Nello Mus

Sicilia : Musumeci scrive a Presidente Ars - aboliamo voto segreto : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "aboliamo il voto segreto all’Assemblea regionale Siciliana. E’ una questione di etica, di trasparenza e di rispetto verso gli elettori”. Lo chiede il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in una lettera inviata al Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè

Sgarbi furioso lascia l'assessorato in Sicilia : 'Musumeci mi deve la vittoria' : Sgarbi lascerà l’incarico di assessore al cultura della Regione Siciliana, ma assicura che non è una sua scelta. Già il 16 marzo, la Repubblica aveva lanciato la notizia che il noto critico d’arte e personaggio televisivo fosse pronto a lasciare l’incarico di assessore nella giunta regionale di centrodestra guidata da Nello Musumeci. Secondo il quotidiano, Miccichè, capogruppo di Forza Italia all’assemblea, proprio nella conferenza tra i ...

Sicilia : M5s - Sgarbi via a maggio? Musumeci lo cacci subito : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “Sgarbi vuole andare via a maggio? Deve essere Musumeci a dettare i tempi. Se vuole può, anzi deve, cacciarlo subito. Sgarbi non può decidere se e quando migrare verso una più comoda poltrona romana”. A dirlo è la capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale Siciliana, Valentina Zafarana, dopo le parole di Vittorio Sgarbi. “Quello di far saltare la trattativa con il ...

Sicilia - Sgarbi eletto deputato : “Non sarò più assessore ma ho un piccolo ricatto per Musumeci”. In 3 mesi zero delibere : Tre mesi e mezzo, zero delibere e una riunione di giunta. Sono i numeri dell’avventura di Vittorio Sgarbi da assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana. “Il presidente Nello Musumeci non vede l’ora che io me ne vada. Non sarò più assessore ai Beni culturali. Hanno deciso loro che me ne devo andare, non ho scelto io“, annuncia il critico d’arte presentando la mostra “Antonello incontra Laurana” ...

Sicilia - Sgarbi lascia la giunta Musumeci : "Sono stato cacciato" : Finisce l'esperienza di Vittorio Sgarbi alla guida della Cultura nella Regione Sicilia. 'Me ne vado, ma non di mia iniziativa, sono stato cacciato fuori', ha detto il noto critico d'arte, neo deputato,...

Sicilia : M5S - Sgarbi? Musumeci ostaggio di Miccichè e Berlusconi : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - "Tra Sgarbi e il governo volano gli stracci. Ormai l'assessore e Musumeci si sono scaricati a vicenda, ma Sgarbi continua a rimanere al suo posto, ovviamente si fa per dire, visto che in Sicilia non si vede quasi mai. Il presidente della Regione, ostaggio di Miccichè e

Regione - Sgarbi non molla. Musumeci alle prese con i conti della Sicilia : Che Forza Italia in Sicilia sia nel caos lo indicano le mancate dimissioni di Vittorio Sgarbi, assessore regionale ai Beni Culturali, annunciate da una nota della presidenza dell'ARS. Pare che la ...