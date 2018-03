Sicilia | Lupo Pd | non c’è più tempo per approvare manovra entro marzo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – “Il governo si ostina a non volere ammettere che non c’è più ilperBilancio e Finanziaria in aula. Il presidente Musumeci venga all’Ars e dica come intende affrontare l’esame dellaeconomica senza maggioranza”. Lo dice Giuseppe, presidente del gruppo PD all’Ars.“Il governo naviga a vista e va avanti di rinvio in rinvio ‘ aggiunge‘ mentre laaspetta risposte che non arrivano. E nonostante il governo abbia comunicato in conferenza dei capigruppo di non potere rispettare l’impegno di presentare laall’Arsoggi, nega la necessità di prorogare l’esercizio provvisorio”. L'articolo(Pd), non c’è piùpersembra essere il primo su Meteo Web.