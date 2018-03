Sicilia : Lupo (Pd) - non c’è più tempo per approvare manovra entro marzo : Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – “Il governo si ostina a non volere ammettere che non c’è più il tempo per approvare Bilancio e Finanziaria in aula entro marzo. Il presidente Musumeci venga all’Ars e dica come intende affrontare l’esame della manovra economica senza maggioranza”. Lo dice Giuseppe Lupo, presidente del gruppo PD all’Ars.“Il governo naviga a vista e va avanti di rinvio in rinvio ‘ ...