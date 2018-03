Sicilia | Lo Porto | M5S come extraterrestri ma sono novità

Sicilia : Lo Porto - Miccichè bravo ma condannato a risentire di quadro confusione : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "Il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè è bravo, sa superare le difficoltà, poi politicamente anche lui sarà condannato a risentire del quadro politico di confusione che c'è per ora". Lo ha detto l'ex Presidente dell'Ars, Guido Lo Porto, ex sottosegretario del prim

Sicilia : Lo Porto - Miccichè bravo ma condannato a risentire di quadro confusione : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – “Il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè è bravo, sa superare le difficoltà, poi politicamente anche lui sarà condannato a risentire del quadro politico di confusione che c’è per ora”. Lo ha detto l’ex Presidente dell’Ars, Guido Lo Porto, ex sottosegretario del primo governo Berlusconi, parlando dell’attuale situazione a Palazzo dei Normanni, dopo lo stop forzato i ...

Ciprì : "Porto in Sicilia il viaggio immaginario di Stalin e Bianca" : Nel 2014, un giovanissimo Iacopo Barison pubblica Stalin + Bianca, romanzo di formazione che racconta la storia di due ragazzi che vivono in un mondo freddo e inospitale e che un giorno decidono di ...

Sicilia : Graffeo - Corte Conti guardiano bilancio e supporto Regione : Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - "La Corte, quale organo di controllo magistratuale, e quindi indipendente, anche per la legislatura in corso dell’Ars e per il governo regionale oggi in carica, Continuerà a svolgere la tradizionale e funzione di guardiano del bilancio, unitamente a quella di supporto

Gravissimo incidente in Sicilia : passeggero dell’aliscafo finisce in mare e muore nel porto a Milazzo : Gravissimo incidente oggi nel porto di Milazzo. Il passeggero di un aliscafo diretto alle Eolie è caduto in mare ed è morto mentre dal pontile si stava trasferendo all’interno dell’imbarcazione. L’incidente e’ avvenuto intorno alle 15:30 nel porto di Milazzo. L’uomo, S. B., 68 anni, secondo la prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento da parte degli ufficiali della Guardia costiera, avrebbe ...