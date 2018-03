Si muove a passi da gigante Biesse

Si muove a passi da gigante G4S : Grande giornata per G4S , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,59%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Dalle aziende già affermate a quelle che stanno muovendo i primi passi : Radio 24 sarà presente con la diretta di Focus Economia il 14 marzo al secondo Boost Camp del progetto B Heroes presso spazio Cariplo Factory nel complesso di Base Milano. B Heroes, un progetto per ...

Si muove a passi da gigante Schroders : Brillante rialzo per Schroders , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,94%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Schroders più ...

Si muove a passi da gigante Mediaset : Seduta decisamente positiva per il Biscione , che tratta in rialzo del 2,35%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mediaset rispetto all'...

Si muove a passi da gigante Lyondellbasell Industries Nv : Seduta decisamente positiva per Lyondellbasell Industries Nv , che tratta in rialzo del 2,34%. L'andamento di Lyondellbasell Industries Nv nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore ...

Si muove a passi da gigante TUI : Seduta decisamente positiva per TUI , che tratta in rialzo del 2,84%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TUI più pronunciata rispetto all'...

Si muove a passi da gigante Piaggio : Vigoroso rialzo per la big delle due ruote , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,03%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Si muove a passi da gigante Nielsen N.V : Brillante rialzo per Nielsen N.V , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,22%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nielsen N.V evidenzia un andamento più marcato ...

Si muove a passi da gigante Xerox : Prepotente rialzo per Xerox , che mostra una salita bruciante del 7,45% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Xerox mantiene forza ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Franco Morbidelli muove i primi passi da rookie - ma c’è ancora tanto da migliorare : Com’è dura la vita da esordiente. Franco Morbidelli, fresco Campione del Mondo della Moto2, sta vivendo il salto di categoria in MotoGP con annessi e connessi. Da un lato l’adrenalina di poter competere ai massimi livelli e contro i più grandi campioni delle due ruote a soli 23 anni. Dall’altro lato sa che deve imparare in fretta e crescere minuto dopo minuto per non vivere la stagione d’esordio completamente da ...

Si muove a passi da gigante Easyjet : Prepotente rialzo per Easyjet , che mostra una salita bruciante del 2,06% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Si muove a passi da gigante EQT : Prepotente rialzo per EQT , che mostra una salita bruciante del 2,36% sui valori precedenti. L'andamento di EQT nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Si muove a passi da gigante Banco BPM : Protagonista la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,34%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Si muove a passi da gigante Mondadori : Prepotente rialzo per il gruppo editoriale , che mostra una salita bruciante del 4,46% sui valori precedenti. Il trend di Mondadori mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa ...