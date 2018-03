Si chiama Steve la misteriosa aurora viola che ha fatto innamorare scienziati

Un’aurora chiamata Steve : Che probabilmente non è un'aurora, ma un nuovo fenomeno ottico: è stata scoperta da un gruppo di appassionati e c'entrano un pub e una rivista scientifica The post Un’aurora chiamata Steve appeared first on Il Post.

Video di Mystery of Love di Sufjan Stevens da chiamami col tuo nome agli Oscar 2018 - una performance corale : agli Oscar 2018 una struggente versione dal vivo di Mystery of Love di Sufjan Stevens dal film Chiamami col tuo nome (Call Me By Your Name) ha incantato la platea del Dolby Theatre di Hollywood nella notte del 4 marzo: alla cerimonia di premiazione dell'edizione numero 90 degli Academy Awards, il brano ha concorso nella categoria Miglior Canzone Originale, ma non ha portato a casa l'ambita statuetta. Si tratta di una delle tre canzoni con cui ...

"chiamami col tuo nome" - in arrivo le canzoni di Sufjan Stevens su vinile 10" per il Record Store Day : ... 'Visions of Gideon' e 'Mystery of Love', quest'ultima candidata all'Oscar come miglior canzone originale e titolo di questo progetto che sarà distribuito in tutto il mondo il prossimo 21 aprile in ...