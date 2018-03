Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 | Bauke Mollema il favorito Tanti azzurri

oasport

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Come di consueto a metà tra le grandi Classiche del Nord e la Milano-Sanremo, il calendario italiano mette in mostra una delle tradizionali brevi corse a tappe del panorama del Bel Paese: la. Per l’edizione, che scatterà domani, giovedì 22 marzo, saranno quattro le frazioni (il primo giorno due semitappe). Presenti ben sei squadre World Tour: startlist che dunque si preannuncia molto di livello. Prima giornata, come da tradizione nelle ultime stagioni, con due brevi semitappe in quel di Gatteo: una volata praticamente certa al mattino, una cronometro a squadre completamente pianeggiante al pomeriggio (13.3 chilometri). Tappa regina è la seconda, con arrivo a Sogliano al Rubicone, di 130 chilometri. Davvero molto interessante il percorso finale, da affrontare due volte: una salita molto dura con punte al 16% che metterà a dura prova i ...