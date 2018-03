Serie C | giocatori del Matera non pagati da 5 mesi | “così non va”

La top 50 dei giocatori più rivalutati dal mercato - un giocatore della Serie A tra i migliori 10 : Al momento può essere considerato senza dubbio uno dei migliori centrocampisti al mondo e difficilmente 70 milioni e mezzo saranno sufficienti per convincere Lotito a lasciarlo partire in estate. A ...

Serie B : tifosi inferociti prendono a pugni e schiaffi giocatori in pieno centro Video : In Serie B, l’Empoli batte per 2-1 la Virtus Entella e si porta in testa alla classifica, approfittando della sconfitta del Frosinone a Palermo. Nell'altra gara di ieri, la Salernitana si aggiudica il derby contro l'Avellino e sale in classifica a 37 punti agganciando il Foggia, mentre gli irpini si fermano a 34 punti al limite della zona play out. Oggi, 12 marzo, con Novara-Brescia si chiude la 30a giornata del torneo cadetto che deve però ...

Hockey su pista - i migliori giocatori della 23^ giornata di Serie A1 : Luca Lombardi irrompe sulla scena con sette reti - Federico Ambrosio fa valere la legge dell’ex : Un giovane talento in erba e due fuoriclasse navigati del Bel Paese caratterizzano una 23^ giornata a tinte azzurre per il campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. La roboante vittoria del Viareggio, che condanna il Giovinazzo alla retrocessione, reca il marchio di un atleta che potrebbe far davvero parlare tanto di sé nel prossimo futuro. Ma intanto il Forte dei Marmi e il Breganze fanno faville grazie alle giocate di due ...

Scomparsa Astori : Serie A - giocatori ed estero - tutti i messaggi di cordoglio : Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio questa mattina: Davide Astori non c'è più , il capitano della Fiorentina è stato trovato privo di vita questa mattina nella sua camera d'albergo, mentre si trovava in ritiro con la ...

Serie A - GATTUSO SU MILAN INTER/ "Kalinic? Per i miei giocatori mi strapperei il cuore.." : Gennaro GATTUSO suona la carica in vista del derby che il suo MILAN giocherà contro l'INTER: per portare avanti il sogno Champions, Ringhio ha chiesto di vedere in campo "undici avvelenati"(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 22:52:00 GMT)

CONSIGLI FANTACALCIO/ 27.ma giornata Serie A : quali giocatori schierare e quali lasciare in panchina? : CONSIGLI FANTACALCIO 27.ma giornata Serie A: giocatori da schierare e da lasciare in panchina. Juventus senza Higuain, in Benevento-Verona difese osservate speciali(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 03:59:00 GMT)

Consigli Fantacalcio Serie A 26esima giornata : i giocatori da evitare e la top 11 flop - Ultime Notizie Flash : Torna sabato 24 febbraio la Serie A Tim e con essa tutti i Consigli di UNF sport sui giocatori da evitare al Fantacalcio e la Top 11 flop realizzata su condizione dei giocatori e match che attendono ...

Consigli Fantacalcio Serie A 26esima giornata : i giocatori da schierare per avere una formazione al top - Ultime Notizie Flash : Ecco tutti i Consigli di UNF sport sui giocatori da schierare per la 26esima giornata al fine di avere la migliore formazione possibile in campo, Top 11 Big e Top 11 Generale con analisi basata sulla ...

Serie A - squalificati sei giocatori dal Giudice sportivo : Sei giocatori sono stati squalificati per una giornata dal Giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 25/a giornata di campionato. Tra i calciatori espulsi, ...

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA/ I giocatori più attesi : quote e ultime notizie (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA: quote e e ultime notizie. Oddo perde Kevin Lasagna in attacco: spazio dal primo minuto per Maxi Lopez con il solito De Paul?.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 13:51:00 GMT)

Serie A Genoa - Ballardini teme l'Inter : «Ha giocatori straordinari» : GENOVA - " Il bilancio si fa alla fine, manca ancora tanto. l'Inter che affronteremo è una squadra con giocatori straordinari. Però il Genoa sta bene quindi cercheremo di metterli in difficoltà" . L'...

Calciomercato : la lista completa dei giocatori di Serie A in scadenza contratto Video : Con la sessione di #Calciomercato invernale oramai alle spalle, i dirigenti dei vari club sono gia' a lavoro per studiare i colpi da piazzare durante la prossima estate. Una lista a cui tutte le societa' danno un'occhio è senza dubbio quella dei giocatori il cui contratto è in scadenza a giugno 2018 ossia tra 4 mesi. I giocatori in questione, qualora dovessero scegliere di non rinnovare il contratto con il club al quale appartengono attualmente, ...

Serie A2 - Hall e Sorokas i migliori giocatori Viticoltori Ponte di gennaio : Lega Nazionale Pallacanestro comunica i migliori del Mese , categoria giocatori, per il mese di gennaio 2018 , nei due gironi Est ed Ovest del campionato di Serie A2 Old Wild West 2017-18 . Il premio, ...