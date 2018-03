Serie B | Red Bull B-Best | Luperto dell' Empoli vince il contest della 31ª giornata

Hockey su pista - i migliori italiani della 26^ giornata di Serie A1 : Matteo Galimberti ha le stimmate del predestinato. Mirko Bertolucci è un fuoriclasse eterno : Il passato, il presente e il futuro della Nazionale italiana trovano uno splendido connubio nell’ultima giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. A trascinare il Monza ai playoff è un giovanissimo talento azzurro, mentre il Viareggio batte il Thiene col sigillo del suo veterano. C’è il timbro del capitano, infine, sul successo del Lodi contro il Forte dei Marmi, una vittoria che vale il primato nella stagione ...

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della trentunesima giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti de La Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Serie A - il Napoli continua a crederci. Hamsik : "Ci proveremo fino alla fine" : Un punto in due partite, il sorpasso della Juve ed il solito clima umorale di Napoli che adesso tende al nuvoloso. Scorie di Inter-Napoli nello spogliatoio azzurro però non ce ne sono, anzi la squadra ...

Shock Serie B - Venezia-Ascoli : aggrediti due calciatori dopo la partita : Serie B, Venezia-Ascoli, aggrediti due calciatori – Shock nel campionato di Serie B. Al ritorno dalla trasferta di Venezia due calciatori dell’Ascoli sono stati aggrediti la scorsa notte al rientro a casa da alcune persone con il volto coperto. I due erano reduci dalla sconfitta nella gara del torneo cadetto contro la squadra di Filippo Inzaghi. Il primo è stato Samuele Parlati che ha ricevuto un pugno che ha schivato finendo a terra ...

Serie B : ecco l'incredibile tifoseria che non abbandona mai i suoi colori Video : La Serie B ogni anno assegna i suoi 'oscar' alla squadra rivelazione del #campionato o al giovane talento che si è imposto all'attenzione della critica o, ancora, al 'bomber' che ha la migliore media gol a gara. Un torneo così lungo, equilibrato ed affascinante viene to da molti supporter in tutto lo stivale d'Italia, da nord a sud, coinvolgendo grandi piazze che hanno alle spalle una gloriosa storia calcistica. Palermo, Bari, Parma sono solo ...

Serie A Milan - Kessie : «Crediamo nella rimonta Champions» : A meno di 24 ore di distanza dalla gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, Frank Kessie ha rilasciato delle dichiarazioni a Premium Sport: "Eravamo pronti per la gara, quindi non è un ...

"Tredici"/ "13 Reasons Why" : ragazzina tredicenne inglese fan della Serie tv si impicca : Una ragazzina inglese di 13 anni, appassionata della serie televisiva Tredici, si è impiccata a casa sua, diversi i motivi che la possono aver spinta a uccidersi(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:43:00 GMT)

Daredevil - Iron Fist : i poster delle nuovi stagioni delle Serie Marvel/Netflix : Per ora la piattaforma di streaming non ha rivelato quando debutterà online la terza stagione che avrà tra i suoi protagonisti anche Deborah Ann Woll , Elden Henson , Vincent D'Onofrio , Wilson ...

Jessica Jones 2 : tredici artiste firmano le locandine della Serie : ... ispirate alla seconda stagione di Jessica Jones , la serie realizzata con la collaborazione della Marvel , in arrivo sulla piattaforma di streaming l'8 marzo con i tredici episodi inediti realizzati.

«Altered Carbon» fantascienza in Serie : Luca Crovi Un milione di dollari può cambiare la vita di un uomo. Anche quella di uno scrittore. Fu la cifra che Richard Morgan incassò dal produttore Joe Silver per opzionare nel 2002 l'adattamento ...

Serie B - l'Unicusano Ternana perde a Venezia ma ci crede ancora : Serie B, il Venezia supera l'Unicusano Ternana . Sembra non avere fine il momento nero dell'Unicusano Ternana. ancora un ko per i rossoverdi al Penzo , il secondo per De Canio, , dove il Venezia si è ...

Anticipi e posticipi Serie A fino alla 14ª giornata di ritorno - anticipi incredibili : anticipi e posticipi Serie A fino alla 14ª giornata di ritorno – Si è disputata la giornata del campionato di Serie A, torneo sempre più avvincente e già si pensa alle prossime partite. Nelle ultime ore sono stati comunicati anticipi e posticipi fino alla 14esima giornata di ritorno, anticipi veramente clamorosi. Sabato 31 Juventus-Milan alla 20.45, sabato 7 aprile il derby di Genova tra Sampdoria e Genoa. anticipi e posticipi Serie A 11ª ...

Succede l'incredibile in Serie C : perde il Lecce e loro spuntano subito : Il Lecce, dopo ben 22 risultati utili consecutivi, ha perso contro la Juve Stabia. È una news importante che permette ai tifosi di Catania e Trapani di tornare a sperare nel primo posto, ma non solo: forse, finalmente, anche i tifosi del Lecce che pensavano che la promozione diretta fosse cosa già fatta, adesso hanno capito che non è assolutamente così. Nessuna squadra, in nessuna parte del mondo, può pensare di aver già vinto il campionato a ...

Serie B - Mariani crede in De Canio : "L'Unicusano Ternana ce la può fare" : Serie B, l' Unicusano Ternana non deve smettere di crederci. 'Faccio un grande in bocca al lupo al nuovo allenatore e crediamo tutti che possa fare un ottimo lavoro per centrare l'obiettivo salvezza': ...