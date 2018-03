Serie A | rimborso derby | l’Inter attende il Milan

calcioweb.eu

: RT @nonleggerlo: ??? La giornatina del #Milan: - Fallita società del presidente #YonghongLi, altra mazzata alla sua credibilità: https://t.… - AlePasquinucci : RT @nonleggerlo: ??? La giornatina del #Milan: - Fallita società del presidente #YonghongLi, altra mazzata alla sua credibilità: https://t.… - Mark12355 : RT @nonleggerlo: ??? La giornatina del #Milan: - Fallita società del presidente #YonghongLi, altra mazzata alla sua credibilità: https://t.… - Luca_Mado : RT @nonleggerlo: ??? La giornatina del #Milan: - Fallita società del presidente #YonghongLi, altra mazzata alla sua credibilità: https://t.… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) L’Interilsulla possibilità di eseguire rimborsi ai tifosi nerazzurri del secondo anello Verde di San Siro: non si chiarisce ancora la situazione dei biglietti per ilese in programma il 4 aprile alle 18.30. “L’Inter – si legge in un comunicato del club – dichiara di essere in attesa di comunicazioni da parte della societa’ Acsulla possibilita’ di effettuare rimborsi ai tifosi del Secondo Anello Verde che volessero farne richiesta, considerata l’impossibilita’ di offrire loro un buono valido per una delle prossime cinque partite casa casalinghe del club rossonero”. L'articoloA:, l’Interilsembra essere il primo su CalcioWeb.