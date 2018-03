Serena Rossi torna in Tv con Da qui a un anno e svela il suo obiettivo

lanostratv

: Giulia Virgili Jessica Bianchini Ilenia O'Brien Bartolomucci Giulia Boe Elisa Vesperini Veronica Giannetti Elena Ro… - SabryesauritaMJ : Giulia Virgili Jessica Bianchini Ilenia O'Brien Bartolomucci Giulia Boe Elisa Vesperini Veronica Giannetti Elena Ro… - ANNAQuercia : Serena Rossi & Enzo Gragnaniello - Cu 'mme (Live 2015) - EnricoGiai : Ma esattamente, sta Serena Rossi, chi è? #viteallimite -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Da qui a undal 30 marzo su Real Time: le anticipazioni diIl momento d’oro dicontinua. L’attrice, conduttrice e cantante partenopea da venerdì 30 marzo condurrà su Real time Da qui a un. Il programma è l’adattamento del format britannico “This time next year” già diffuso in molti paesi. I protagonisti sono persone comuni che si impegnano davanti al pubblico a cambiare in qualche modo la loro vita nel corso di unha incontrato i protagonisti di Da qui a unpoco più di unfa, dopodichè non li ha più visti nè sentiti per 365 giorni. In ogni puntataracconterà le storie di queste persone che si sono messe in gioco e verificherà i passi fatti. La conduttrice, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ammette di essersi commossa spesso, soprattutto con le storie legate alla maternità. ...