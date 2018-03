Senato : Cav punta su Romani. Fi con lui : ANSA, - ROMA, 21 MAR - E' il nome di Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato , quello su cui - riferiscono fonti azzurre - punta Silvio Berlusconi per la presidenza di Palazzo Madama,...

Thailandia - italiano si proclama innocente ma viene condannato a morte. Al Senato conferenza stampa su Denis Cavatassi : È stato arrestato nel 2011 con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio del suo socio in affari Luciano Butti a Phuket. E per questo è stato condannato a morte dalla suprema corte thailandese, nonostante lui si sia sempre proclamato innocente. La vicenda giudiziaria di Denis Cavatassi, 50 anni di Tortoreto (Teramo), è al centro della conferenza stampa che si terrà martedì 6 febbraio alla sala Nassirya del Senato alle ore 12, alla ...