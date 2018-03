Sembrava una bomba Cosa sappiamo dell' esplosione di Catania

agi

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Sono tre le vittimea violentadi questa sera a. Si tratta di due vigili del fuoco, Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte, deceduti all'ospedale "Vittorio Emanuele", e il settantenne Giuseppe Longo, proprietario di una piccola officina per bici, il cui corpo è stato carbonizzato e dilaniato dallo scoppio; dalla sua bottega con annessa abitazione, dove viveva da solo, si è sprigionata la fuga di gas che ha provocato la devastante e tragica deflagrazione. Due i feriti gravi e in prognosi riservata all'ospedale "Garibaldi": hanno riportato l'uno un trauma cranico, l'altro un trauma polmonare; quest'ultimo è il piu' grave ed è stato ricoverato alla rianimazione. Secondo una prima ricostruzione, i vicini hanno segnalato il forte odore di gas e sul posto, in via Garibaldi, ...