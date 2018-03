“ Sei un negro” - picchiato 16enne di Riccione : Roma, 21 marzo (AdnKronos) – Lo hanno picchiato sull’uscio di casa urlandogli contro epiteti razzisti. Vittima dell’aggressione un 16enne di Riccione , mamma italiana e papà di origini africane, nato e cresciuto nella cittadina romagnola. Ieri il ragazzo era in casa con la mamma – riferisce ‘Il Resto del Carlino’ – quando qualcuno ha suonato il campanello. L’adolescente ha aperto la porta e si è ...

Claudio Lippi a Fausto Leali : 'Sei un negro bianco' : negro bianco. Così Claudio Lippi definisce Fausto Leali, in diretta a Domenica in con Cristina Parodi , nella puntata celebrativa di Sanremo. Lo ha fatto per indicare la potenza della voce di Fausto ...