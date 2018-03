”Sei single?” Stefano De Martino confessa La domanda di Alessia Marcuzzi a bruciapelo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Fidanzato o single? Da quandoDee Belen Rodriguez sì sono detti addio il gossip non ha mai smesso di indagare sulla vita sentimentale del ballerino di Amici di Maria De Filippi. Mentre la showgirl ha trovato l’amore in Andrea Iannone, l’inviato dell’Isola dei famosi si dichiara single. A differenza di quanto riportano le indiscrezioni, che lo vogliono legato dalla fashion blogger Gilda D’Ambrosio da circa sei mesi, l’ex marito di Belen si dichiara single: “Sono single. – aveva già detto a Verissimo – Alla mia età i ragazzi pensano a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione”. Sebbene non siano mai arrivate conferme dai diretti interessati, infatti, gli indizi per parlare di una relazione ufficiale c’erano tutti. Un’ulteriore conferma è arrivata durante la diretta di martedì 20 marzo ...