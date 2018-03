SCUOLA Elementari | medie e prof | tutte le lacune del programma di Salvini

Cittadinanza - statistica - Costituzione e Novecento : le new entry dei programmi di SCUOLA dell’infanzia ed elementari : Un tempo era il programma scolastico oggi si chiamano “indicazioni nazionali”. La sostanza non cambia: è la bussola di ogni insegnante della scuola dell’infanzia e del primo ciclo che da giovedì scorso dovrà abituarsi a familiarizzare con nuove parole che il ministero dell’Istruzione ha voluto sottolineare e introdurre. Nei prossimi anni maestri e professori delle medie dovranno dare più attenzione alle lingue (quella madre e quelle straniere), ...

Roma - alunni delle elementari a SCUOLA con il Pedibus nel II municipio : sicurezza e divertimento : Tutti in fila seguendo i cartelli con partenza fermata e arrivo. E' il giorno del 'Pedibus', la prima linea di trasporto a piedi per accompagnare i bambini a scuola. E' attiva da qualche giorno per i ...

SCUOLA : al via le iscrizioni dalle elementari al liceo. I consigli della pedagogista : È arrivato il momento di iscriversi a Scuola. dalle 8 di martedì 16 gennaio alle 20 di martedì 6 febbraio è attivo il sito iscrizioni on line, l’unico canale attraverso il quale è possibili fare la richiesta di iscrizione alle scuole, dalle elementari alle superiori. Si fa tutto online ma non serve correre. Chi prima invia la domanda non ha il posto assicurato. Prima di entrare nel sito servono le credenziali che si ottengono registrandosi ...

SCUOLA : al via le iscrizioni dalle elementari al liceo : È arrivato il momento di iscriversi a Scuola. dalle 8 di martedì 16 gennaio alle 20 di martedì 6 febbraio è attivo il sito iscrizioni on line, l’unico canale attraverso il quale è possibili fare la richiesta di iscrizione alle scuole, dalle elementari alle superiori. Si fa tutto online ma non serve correre. Chi prima invia la domanda non ha il posto assicurato. Prima di entrare nel sito servono le credenziali che si ottengono registrandosi ...

SCUOLA - al via l’iscrizione per elementari - medie e superiori : Da ieri mattina i genitori che devono iscrivere i propri figli alle scuole elementari, medie e superiori possono registrarsi al Portale web del Miur dedicato alle iscrizioni e dal 16 gennaio fino al 6 febbraio sarà possibile effettuare l’iscrizione. Nelle prime ore di ieri il sito è andato in tilt a causa del numero elevato di visite, come già successo precedentemente in occasioni di altre scadenze. Vediamo in dettaglio come funziona e le ...

Primo sciopero del 2018 nella SCUOLA - protestano docenti infanzia ed elementari : La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato". In caso contrario, annuncia Pacifico, la mobilitazione ...

Primo sciopero del 2018 nella SCUOLA - protestano docenti infanzia ed elementari : Ritorno in classe problematico dopo le vacanze natalizie per gli alunni delle elementari e delle scuole per l'infanzia. Oggi in tutta Italia scioperano i docenti per protesta contro quella che definiscono la "vergognosa" sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali. Tante le manifestazioni in programma: a Roma davanti al ministero dell'Istruzione sventolano le bandiere del sindacato mentre i docenti gridano: "Contro la sentenza noi ...