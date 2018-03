Scoperto e denunciato dalla Finanza | meccanico carrozziere abusivo

abruzzo24ore.tv

: RT @Adriana80602870: @borghi_claudio @Ai cazzari, ai malfidati, ai rompi, agli increduli (categorie a foltissima maggioranza pdina): a suo… - adrimux : RT @Adriana80602870: @borghi_claudio @Ai cazzari, ai malfidati, ai rompi, agli increduli (categorie a foltissima maggioranza pdina): a suo… - Adriana80602870 : RT @Adriana80602870: @borghi_claudio @Ai cazzari, ai malfidati, ai rompi, agli increduli (categorie a foltissima maggioranza pdina): a suo… - Adriana80602870 : @borghi_claudio @Ai cazzari, ai malfidati, ai rompi, agli increduli (categorie a foltissima maggioranza pdina): a s… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Pescara - Nell'ambito di un servizio volto alla ricerca degli evasori fiscali e degli esercenti di attività abusive, i Finanzieri della Tenenza di Popoli hanno, nelle vicinanze di Alanno, un, operante in maniera totalmente abusiva senza alcuna autorizzazione amministrativa in una officina ove, completamente attrezzata di tutti gli accessori (ponti sollevatori, compressori, smontagomme, computer per centraline di auto, forno ed un generatore di corrente trifase, ecc..), veniva esercitata l’attività. L’opificio, inoltre, è risultato privo anche delle necessarie autorizzazioni in materia ambientale afferente agli scarichi delle acque reflue ed emissione di fumi in atmosfera. L’attività eseguita dai militari del Nucleo Mobile della Tenenza, ha portato al sequestro, per la successiva confisca, di tutte le attrezzature presenti ...