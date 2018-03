Scontro tra giganti del mare | l’incidente in porto è spaventoso | decine di container

“Non ne posso più”. Francesca Cipriani - una furia contro Stefano. Sull’Isola in onda uno Scontro trash tra l’ex pupa ed il ballerino. Volano accuse e parole grosse : Si infiamma l’atmosfera Sull’Isola dei Famosi. Protagonista ancora lei, forse la più discussa naufraga di questa edizione: l’ex pupa Francesca Cipriani. La bionda maggiorata se l’è presa ancora una volta con Stefano De Martino che, nelle settimane scorse, le aveva dato senza troppo parafrasare della gallina. A far scattare la Cipriani è stata la prova per il mejor e il peor. Prova per il quale Stefano De Martino l’ha decretata come ...

Incidente stradale/ Roma - doppio Scontro tra Casilina e GRA : un morto e quattro feriti : Incidente stradale, oggi 20 marzo 2018: doppio scontro sulle strade di Roma, famiglia intrappolata nelle lamiere sulla Casilina. Sul Grande Raccordo Anulare ci scappa il morto...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:41:00 GMT)

Dazi - è già Scontro al G20 tra Usa e Cina : 'Abbiamo la sensazione, Wilbur Ross , il segretario del Commercio Usa, ndr, e io, che questa settimana potremmo trovare una soluzione comune', ha detto il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, ...

Scontro frontale tra due pullman - strage in Ecuador : 11 morti e oltre 50 feriti : La tragedia è avvenuta sull'autostrada tra Jujan e Tres Postes quando uno dei mezzi ha urtato con una motocicletta e l'autista ha perso il controllo finendo sulla corsia opposta.Continua a leggere

Scontro frontale tra due pullman - strage in Ecuador : 11 morti e oltre 50 feriti : Scontro frontale tra due pullman, strage in Ecuador: 11 morti e oltre 50 feriti La tragedia è avvenuta sull’autostrada tra Jujan e Tres Postes quando uno dei mezzi ha urtato con una motocicletta e l’autista ha perso il controllo finendo sulla corsia opposta.Continua a leggere La tragedia è avvenuta sull’autostrada tra Jujan e Tres Postes […] L'articolo Scontro frontale tra due pullman, strage in Ecuador: 11 morti e oltre ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 26-31 marzo 2018 : Scontro senza precedenti tra Eric e Ridge! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 26 marzo a venerdì 31 marzo 2018: Sally non sa che con Thomas è finita! scontro tra Ridge ed Eric! Anticipazioni Beautiful: Eric chiede a Ridge di sparire dalla sua vita! Thomas decide di lasciare Sally, mentre Caroline, dopo la bugia di Bill, è distrutta e … Appassionanti più che mai sono i prossimi episodi della soap statunitense! Le Anticipazioni ...

Milano - Scontro tra un'auto e uno scooter - in due cadono in una buca : Paura domenica alle 14.25 in via Console Marcello. Una coppia , lui 33 anni e lei 40, era su uno scooter quando dopo lo scontro con un'auto il guidatore ha perso il controllo finendo nella buca di un ...

Lega-M5s : dialogo per governo e presidenze Camere. Ma si alza lo Scontro nel centrodestra : Salvini: 'Un esecutivo coi 5 Stelle? Niente è impossibile, perché no?' Per Grillo serve un governo per il futuro con chi condivide una visione e non per le poltrone -

The Walking Dead 8 rinasce con lo Scontro tra Rick e Negan : anticipazioni 19 marzo : Qualcosa si muove in The Walking Dead 8 e sicuramente questo 12esimo episodio dal titolo "La chiave" ha regalato al pubblico delle vere e proprie chicche lasciandosi alle spalle il noioso passato. Lo scontro tra Rick e Negan, l'arrivo di un nuovo personaggio e il doppio colpo di scena nel finale, convinceranno il pubblico che il cuore della serie batte ancora e che tornare ai fasti di un tempo è ancora possibile. Ne sono convinti i ...

ULTIM'ORA - Trino - tragico Scontro : 1 morto - 2 feriti : Aggiornamento sabato 17 marzo ore 20.48 Drammatico incidente stradale lungo la strada che da Trino porta a Casale Monferrato. A quanto si apprende, si è verificato un frontale fra due auto. A causa ...

INCIDENTE STRADALE/ Roma - doppio Scontro sulla Pontina : coinvolta autocisterna Gpl - traffico in tilt : INCIDENTE STRADALE, oggi 17 marzo 2018: a Roma doppio sinistro sulla Pontina. coinvolta anche un'autocisterna di Gpl finita contro il guardrail: traffico congestionato...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:53:00 GMT)

Maria De Filippi - lo Scontro in diretta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani : il video della torta di faccia : Le premesse perché Tina Cipollari e Gemma Galgani arrivassero allo scontro c'erano tutte nell'ultima puntata del Trono over di Uomini e donne. Il clima nello studio di Maria De Filippi comincia ad ...

Boris Johnson - “Skripal avvelenato da Putin”/ Scontro Regno Unito-Russia sulle spie : “strangolato Glushkov” : Boris Johnson contro Vladimir Putin: caso ex spia Kgb, ministro inglese "Skripal avvelenato su ordine del Cremlino", impazza lo Scontro. Gentiloni chiama la May. Novità su caso Glushkov(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:20:00 GMT)

Vicenza : Scontro tra furgone e auto - tre feriti : Vicenza, 16 mar. (AdnKronos) - Poco dopo le ore 11.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Anesolo a Sossano (Vicenza) per lo scontro tra un furgoncino e un’auto: tre feriti tra cui un bambino. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del suem 118 n