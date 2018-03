Sclerosi multipla bloccata con il trapianto di cellule staminali

Sospesa la commercializzazione del daclizumab indicato nella Sclerosi multipla : In data 12 marzo 2018 l’Agenzia Europea dei Medicinali, l’Agenzia Italiana del Farmaco e l’Azienda produttrice del daclizumab, indicato nella cura della sclerosi multipla, hanno deciso la sospensione dell’immissione in commercio di tale prodotto, a suo tempo decisa. Il 2 marzo 2018 l’Agenzia Europea dei Medicinali aveva avviato una rivalutazione urgente del daclizumab in seguito alla segnalazione di 7 casi di gravi malattie infiammatorie ...

Sclerosi multipla : il trapianto di staminali una possibile svolta per molti pazienti : Per molti pazienti affetti da Sclerosi Multipla il trapianto di cellule staminali potrebbe rappresentare una svolta: un gruppo di ricercatori ha scoperto che una procedura può fermare la malattia e migliorare i sintomi. La tecnica prevede la soppressione del sistema immunitario dei pazienti per mezzo di farmaci antitumorali per poi “riavviarlo” con un trapianti di cellule staminali (prelevate dal sangue e dal midollo osseo del ...

Sclerosi multipla : italiani scoprono molecole ‘maligne’ per cure migliori : Un importante studio ‘made in Italy’, condotto dall’università di Verona e pubblicato su gli Annals of Neurology, apre un nuovo scenario nel campo della diagnosi e della prognosi della Sclerosi multipla. I ricercatori hanno infatti individuato molecole “maligne” che indicano lo stadio più grave della malattia, laddove fino ad ora gli esami diagnostici non consentono, nella maggior parte dei casi, di determinarne il ...

Sclerosi multipla : l’importanza del movimento per i pazienti : “La Sclerosi multipla, che si manifesta in età giovanile, può essere combattuta anche con l’allenamento e l’esercizio, sia fisico che mentale: saranno tanto più efficaci quanto più vengono praticati precocemente, anche prima che i danni diventino manifesti”. A confermarlo è Letizia Leocani, neurologa all’Ospedale San Raffaele di Milano, in occasione della presentazione di Ms-Fit, un videogioco sviluppato da Roche ed ...

Sclerosi multipla per 114mila italiani : i giovani i più colpiti : “In Italia più di 114mila persone sono affette dalla Sclerosi multipla, che colpisce maggiormente fra i 20 e 40 anni ed è una delle cause più frequenti di disabilità nei giovani”. A confermarlo è Letizia Leocani, neurologa all’Ospedale San Raffaele di Milano, in occasione della presentazione di Ms-Fit, un videogioco sviluppato da Roche ed Helaglobe che consente alle persone con Sclerosi multipla di fare attività fisica a casa ...

Sclerosi multipla - stop dell’Agenzia europea del farmaco allo Zinbryta : Sospensione immediata dell’autorizzazione all’immissione in commercio e ritiro dei lotti dal mercato. Sono perentorie le indicazioni dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) recepite e ritrasmesse da Aifa su Zinbryta, l’anticorpo monoclonale (daclizumab) per il trattamento della Sclerosi multipla, sospettato di aver provocato dodici casi di encefalite e meningoencefalite (di cui tre mortali). Nel mondo oltre 8 mila persone sono in terapia con ...

Le cure con cellule staminali nella Sclerosi multipla : un solo tipo è impiegato in clinica : Quello delle cellule staminali è uno degli argomenti che più è stato oggetto di false notizie, le cosiddette fake news, negli ultimi anni. Per la sclerosi multipla, ma anche per altre malattie si è creato l’equivoco che fossero disponibili cure basate sulle cellule staminali in grado di guarirle. Così il modo migliore per avere informazioni attendibili su tale argomento è quello di chiederle a uno dei massimi esperti al mondo di queste cure. ...

