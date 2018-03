Scatta la prima class action contro Facebook per uso dati Soro | Allarme altissimo

Scandalo Facebook - negli Usa Scatta la prima class action : ... fa sapere l'associazione di tutela dei consumatori, dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dall'Agcom circa l'impiego dei dati per finalità di comunicazione politica da parte di soggetti terzi. '...

Si riconosce sullo sfondo di una foto della moglie - Scattata 11 anni prima di incontrarsi : Stavano sfogliando gli album di famiglia, quando l'attenzione del marito è stata catturata da un uomo che compariva sullo sfondo di una foto della moglie da giovane. Gli abiti e la postura avevano qualcosa di familiare: un rapido controllo ha rivelato che si trattava di lui. Undici anni prima di incontrarsi e innamorarsi si trovavano nello stesso punto e nello stesso istante, ma da angolature diverse, hanno scattato la stessa foto.Il ...

New Horizons - fotografo da primato : la sonda ha Scattato immagini ad una distanza record dalla Terra : Un risultato da guinness, raggiunto durante il percorso verso il suo nuovo target di missione: è questo il traguardo conseguito dalla sonda New Horizons della Nasa, che, diretta verso 2014 Mu69, lo scorso 5 dicembre ha scattato un trio di foto ad una distanza dalla Terra tale da infrangere il record detenuto per oltre 27 anni dalla ‘collega’ Nasa Voyager 1. L’autore dei nuovi scatti è lo strumento Lorri (Long Range Reconnaissance Imager) che, ...

Lazio Primavera - Scatta l'era Bonacina : ROMA - E ora la Lazio riparta a tutti i costi. Il cambio di rotta deve seguire quello in panchina. È iniziata l'avventura di Valte r Bonacina alla guida dei baby: ieri, nel centro sportivo di Formello,...