Scarpa d’Oro | per i bookie Immobile sfida Messi

(Di mercoledì 21 marzo 2018) In classifica comanda Salah, ma secondo i bookmaker laper lad’Oro è un affare tra Leo, Ciroed Edinson Cavani. Il numero 10 del Barcellona (25 gol e 50 punti in graduatoria) è il numero uno nelle scommesse sul miglior bomber in Europa, pur essendo dietro all’egiziano, che comanda con le sue 28 reti in Premier e un bottino di 56 punti. Sul tabellone Snai la volata diè data a 3,00, ma oltre alla concorrenza di Salah, l’argentino dovrà battere quella die Cavani, che stanno viaggiando ai suoi stessi ritmi: entrambi hanno segnato 24 reti nei rispettivi campionati e condividono la quota da ‘nti’, dati a 4,50 per la conquista del riconoscimento. A 24 gol c’è un altro attaccante della Premier, Harry Kane, ma su di lui i bookmaker nutrono qualche dubbio, tant’è che lo danno a ben 25 volte la posta. ...