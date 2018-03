Sarkozy interrogato per 25 ore Ora i giudici devono decidere se incriminarlo

Francia : notte a casa per Sarkozy - ripreso interrogatorio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Nicolas Sarkozy sarà interrogato anche oggi : Si trova in stato di fermo da ieri: l'inchiesta riguarda i presunti finanziamenti illeciti provenienti dalla Libia per la sua campagna presidenziale del 2007 The post Nicolas Sarkozy sarà interrogato anche oggi appeared first on Il Post.

Finanziamento libico alla campagna elettorale del 2007 : nuovo interrogatorio per Nicolas Sarkozy : Nel novembre del 2016, durante le primarie del partito I Repubblicani, l'intermediario Ziad Takieddine aveva affermato di avere trasportato 5 milioni di euro in contanti da Tripoli a Parigi tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 per consegnarli a Claude Gueant (ex segretario generale dell'Eliseo) e poi a Nicolas Sarkozy, allora ministro dell'Interno

Francia - Sarkozy nuovamente interrogato : 8.34 L'ex presidente francese,Nicolas Sarkozy, si è nuovamente presentato alla polizia giudiziaria di Nanterre per essere interrogato in merito alle accuse di finanziamenti libici alla sua campagna del 2007. Lo riferisce Le Parisien. L'ex inquilino dell'Eliseo,dopo il fermo di ieri, era tornato a casa a Parigi a tarda notte per ripresentarsi stamane agli investigatori. La sua custodia è ripresa alle 8.