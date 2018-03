San Francisco vieta la vendita di pellicce è la prima grande citta Usa

Che cos’è il Lesbians Who Tech di San Francisco : Si terrà a San Francisco, dal primo al tre marzo, nel celebre quartiere Castro, il Lesbians Who Tech + Allies Summit. Giunta al quinto appuntamento, la manifestazione sarà animata da circa 5mila professionisti del settore tecnologico di orientamento lesbo, gay, queer. Il summit tecnologico sarà diviso in talk, presentazioni, area assunzioni, workshop, dimostrazioni tecnologiche, speed mentoring, concorsi, area networking e gli immancabili party ...

L’Italia avrà un suo polo dell’innovazione a San Francisco : Il Golden Gate Bridge a San Francisco L’Italia avrà un polo per l’innovazione nella città dell’innovazione per antonomasia, San Francisco. Il futuro indirizzo del Belpaese in California sarà un centro dove grandi aziende, piccole e medie imprese, startup, università ed enti pubblici potranno prendere casa per esportare la tecnologia made in Italy e attirare nello Stivale i progetti imprenditoriali statunitensi. L’investimento porta la firma di ...

A Case of Distrust : l'avventura noir ambientata nella San Francisco del proibizionismo arriva su Steam : Siete rimasti orfani delle magnetiche atmosfere di L.A. noire e vorreste tuffarvi in un nuovo caso da risolvere nell'America degli anni '20? Vi farà piacere sapere che The Wandering Ben ha da poco pubblicato su Steam A Case of Distrust, un'avventura noir nella quale prenderemo i panni dell'investigatore privato Phyllis Cadence Malone nella San Francisco del proibizionismo.Come riporta Rock Paper Shotgun, il gioco è ispirato dai romanzi del noto ...

Norwegian Air ha attivato una rotta low cost fra Roma e San Francisco : La compagnia aerea Norwegian Air ha inaugurato una rotta low cost fra l’aeroporto di Roma Fiumicino e quello di Oakland, nei pressi di San Francisco. La tariffa base per il viaggio sarà di 179,90 euro, piuttosto bassa considerando il viaggio intercontinentale. The post Norwegian Air ha attivato una rotta low cost fra Roma e San Francisco appeared first on Il Post.

Da Karachi a San Francisco - ecco la Superluna : Abbiamo scelto alcune delle foto più belle della Superluna, che ieri notte è stata visibile in molti paesi. La Superluna, lo spiegava bene Paolo Galati nel Foglio , si verifica quando la luna piena si ...

Dalle Hawaii a San Francisco : la Super Luna incanta il mondo : La Luna ha offerto uno spettacolo raro in questo Mercoledì 31 Gennaio: una Luna rossa e blu, molto grande e molto luminosa. Per la prima volta dopo 35 anni una Luna blu si è sincronizzata con una Luna piena e un’eclissi totale di Luna, di Luna di sangue a causa della sua tonalità rossa. Le Hawaii e l’Alaska sono i posti migliori per osservarla, insieme allo Yukon Canadese, all’Australia e all’Asia. Anche gli Stati Uniti ...

Xbox One : Driver San Francisco - Far Cry 2 e Sniper Elite V2 arrivano nel catalogo dei titoli retrocompatibili : La retrocompatibilità di Xbox One è una delle feature che sta più a cuore in casa Microsoft, già Phil Spencer sottolineò l'importanza della funzionalità qualche tempo fa, dichiarando che grazie a essa molti giocatori più giovani potranno mettere mano a capolavori del passato che rischierebbero di andare persi.Ora è tempo di scoprire quali altri titoli andranno ad arricchire il catalogo di giochi retrocompatibili per Xbox One. Grazie al post di ...

'I soldi del fisco se li porta via Francisco'. Chiese cattoliche sotto attacco a Santiago del Cile a pochi giorni dalla visita del Papa : "Libertà per tutti i prigionieri politici nel mondo, Wallmapu (territorio mapuche) libero, autonomia e resistenza. Papa Francesco, le prossime bombe saranno sotto il tuo abito talare", si legge in un ...

RZA terrà un Music Lab d'eccezione all'Apple Store Square di San Francisco : Inoltre, l'azienda organizza anche spettacoli di vario tipo, invitando artisti locali nei vari Apple Store. Ci sono anche programmi speciali per famiglie e insegnanti .