Sampdoria | Barreto fermo tre settimane

Sampdoria : infortunio Barreto - fermo tre settimane : Ripresa degli allenamenti con brutte notizie per Marco Giampaolo che dovrà fare a meno di Edgar Barreto per almeno tre settimane. Il centrocampista paraguaiano della Sampdoria si era infortunato domenica contro l’Inter e gli accertamenti odierni hanno evidenziato una lesione al gemello della gamba sinistra. Barreto salterà sicuramente la trasferta di Verona contro il Chievo alla ripresa dopo la sosta e sarà valutato per le successive gare, ...

Calciomercato Sampdoria - Barreto rinnova fino al 2019 : GENOVA - Edgar Barreto ha rinnovato il suo contratto con la Sampdoria . A comunicarlo è il club blucerchiato in una nota ufficiale: il paraguiano, il cui accordo scadeva nel 2018, ha prolungato di una ...

Sampdoria-Verona 2-0 : in gol Barreto e Quagliarella : Sampdoria-Verona 2-0 Sampdoria , 4-3-1-2, : Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto , Verre dal 42' st, , Torreira, Linetty; Caprari , Alvarez dal 27' st, ; Quagliarella, Zapata , ...

Sampdoria - le pagelle di CM : Barreto - la sua miglior partita. Quagliarella fa 17 : , dal 59' Kownacki 6 : entra con la voglia di spaccare il mondo, ma rischia di strafare. Sbaglia a tu per tu con Nicolas, ma le qualità ci sono, . All. Giampaolo 7 : la Sampdoria è bella e creativa ...

Pagelle Sampdoria-Verona 2-0 : Barreto dovunque - Petkovic non incide : Pagelle Sampdoria-Verona – La Sampdoria vince in casa con il Verona e conquista il quinto risultato utile consecutivo. Privi di Praet e Ramirez, i blucerchiati sono riusciti ad ottenere altri tre punti molto importanti che riportano la squadra di Giampaolo al sesto posto a soli 7 punti di distacco dal 3° posto, occupato attualmente dall’Inter. Decisiva la rete di Edgar Barreto, che sta rimpiazzando in maniera encomiabile ...

Sampdoria - Giampaolo in conferenza : le condizioni di Praet - il futuro di Strinic e Barreto e un messagio ai tifosi : La Sampdoria, dopo il pareggio interno con il Torino, domani pomeriggio ospiterà il Verona. Alla vigilia del match, il tecnico dei blucerchiati, Marco Giampaolo, è intervenuto in conferenza stampa, presentando così la sfida con gli scaligeri: “Bisogna vivere il presente. Il presente è la gara di domani, senza stilare nessun tipo di tabella. Un bel futuro poi dipende dal presente, da quello che riusciamo a fare oggi. La partita contro ...

