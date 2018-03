Sam Smith ha reagito allo scioglimento delle Fifth Harmony nel tuo stesso modo

Sam Smith in Italia per le prove del tour di “The Thrill of it All” : Sam Smith ha scelto l’Italia per prepararsi al suo imminente The Thrill of it All tour. Nel tardo pomeriggio di venerdì 23 febbraio, il cantante di “Too Good At Goodbyes” ha postato su Facebook un video con il quale ha annunciato ai suoi fan di essere impegnatissimo nelle prove della torunée, prove che si stanno svolgendo in una prestigiosa location del lago di Como. Dai un’occhiata al post qui sotto! Questa è una grande ...

L’eleganza di Sam Smith ai Brit Awards 2018 in Too good at a goodbyes (video) : Sam Smith ai Brit Awards 2018 porta Too good at a goodbyes. A meno di un mese dalla sua performance ai Grammy, l'artista torna sul palco con una versione semplice ed elegante del brano che ha voluto replicare sul palco della O2 Arena. Il brano è estratto dal suo album The Thrill of It All, che ha debuttato al primo posto in numerose delle classifiche internazionali che ne hanno ospitato il debutto. Nella sua esibizione, non ci sono ...

Sam Smith : ecco chi aprirà i suoi concerti italiani : Come saprai in primavera Sam Smith passerà a trovarci in Italia per due imperdibili concerti, in programma a Milano e all’Arena di Verona (clicca qui per scoprire tutte le info sulle date). [arc id=”957abb6e-9d76-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Solo in queste ore il cantante di “Too Good At Goodbyes” ha svelato chi sarà l’artista che aprirà i suoi live italiani: si stratta di Lewis Capaldi, giovane cantautore ...

L’emozione di Sam Smith ai Grammy Awards 2018 : l’esibizione in Pray con il coro Gospel (video) : Sam Smith ai Grammy Awards 2018 è salito sul palco del Madison Square Garden di New York durante la cerimonia di premiazione dei famosi grammofoni d'oro, nella notte tra il 28 ed il 29 gennaio. Il cantante britannico si è esibito nella ballad Pray, secondo singolo estratto dal suo secondo album The Thrill Of It All, pubblicato lo scorso 3 novembre. La canzone è una supplica, tra le più intime ed introspettive del disco, forte anche dei ...