Salvini a Di Maio | “Dica quello che vuole ma il centrodestra è la prima coalizione”

Presidenze - patto tra Salvini e Di Maio. Premiership : c’è l’ipotesi terzo nome : L’elezione della seconda e terza carica dello Stato al massimo sabato. Berlusconi stretto in un angolo: «Perché Luigi non mi chiama?»

PATTO Salvini -DI MAIO/ Vertice Centrodestra - Berlusconi e Meloni : “la Lega non può avere premier e Senato” : PATTO SALVINI-DI MAIO per Camere e Governo: oggi Vertice del Centrodestra a Roma, Palazzo Grazioli. Meloni e Berlusconi avvisano la Lega , "non può avere sia premier che Presidenza Senato"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Presidenze - patto tra Salvini e Di Maio : L’elezione della seconda e terza carica dello Stato al massimo sabato. Berlusconi stretto in un angolo: «Perché Luigi non mi chiama?»

Salvini e il patto con Di Maio : braccio di ferro sulla premiership. E spunta l’ipotesi di un terzo nome : Chissà se nei colloqui quotidiani con Silvio Berlusconi il leader della Lega gli ha spiegato tutti i suoi piani per trovare una maggioranza di governo. Compresi i piani B e C. Una cosa è certa: Matteo Salvini ripete come un mantra che «senza i 5 Stelle sarà difficile trovare una soluzione» al rompicapo post-elettorale. L’intesa deve passare per for...