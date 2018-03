Salone del Libro di Torino 2018 | la guida completa alla 31esima edizione

Industria 4.0 - il Salone del leasing al governo : "Serve continuità" : "Una sfida per consolidare un periodo veramente importante del settore, cresciuto a doppia cifra". E' questa l'idea da cui trae origine Lease 2018 , il primo Salone del leasing e del noleggio, ...

Industria 4.0 : dal Salone del leasing l’invito al governo - continuità/Adnkronos : Milano, 20 mar. (Adnkronos) – “Una sfida per consolidare un periodo veramente importante del settore, cresciuto a doppia cifra”. E’ questa l’idea da cui trae origine Lease 2018, il primo Salone del leasing e del noleggio, protagonista oggi e domani a Milano. “Il successo di adesione che sembra riscuotere è per noi una fonte di grande soddisfazione”, spiega Enrico Duranti, presidente Assilea al termine ...

ENEA al Salone del Restauro di Ferrara : dal 21 al 23 marzo : Dal 21 al 23 marzo ENEA partecipa alla 25a edizione del Salone del Restauro di Ferrara, patrocinata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT). Durante i tre giorni della più importante fiera del settore, ENEA presenterà attività e strumenti innovativi per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Quest’anno per la prima volta lo stand ENEA (DE9 – padiglione 3) ospiterà i caffè ...

Al via il primo Salone del leasing e del noleggio : Lease 2018 è una due giorni per fare il punto di un settore che continua a crescere: dopo il rialzo a due cifre del 2017, anche il primo bimestre del 2018 conferma la vivacità di un comparto che tra ...

Formazione : da domani a Vicenza al via il Salone dello Studente (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Inoltre, il Salone dello Studente di Vicenza offre gratuitamente ai ragazzi una serie di servizi tra cui: Simulazione test di ammissione alle facoltà a numero chiuso; Sportello di Counseling con incontri individuali o di gruppo; Teen’s Voice, la ricerca giunta alla sua qu

L’Industria 4.0 protagonista del Salone del Mobile 2018 : Le aziende, in particolare quelle del settore casa-arredo, possono ora tracciare in tempo reale la distribuzione dei cataloghi e del materiale promozionale: una funzionalità particolarmente utile soprattutto in occasione di eventi come il prossimo Salone del Mobile di Milano. Direttamente con il proprio smartphone, il progetto EASY-iD consente anche diverificarel’origine di un prodotto e lo stato di manutenzione di un macchinario. Il video ...

Al Salone dell'Agroalimentare di Finale Ligure l'incontro tematico "Saperi e Sapori" : Si è svolto ieri , sabato 17 marzo 2018, l'incontro tematico sul tema "Saperi e Sapori" organizzato dall'Associazione Antiche Vie del Sale, in occasione della XIV edizione del Salone dell'...

Tutte le novità del Salone del Mobile di Milano : Segnatevi queste date: 17-22 aprile. Sono le giornate del Salone del Mobile.Milano, vetrina del settore dell’arredamento e appuntamento per gli addetti ai lavori, ma non solo, attratti dall’ampia offerta merceologica. Cinque le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea, presso il quartiere Fiera Milano a Rho: il Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo scenderanno infatti in campo con le ...

Mini - Un living concept per il Salone del mobile : Si avvicina il Salone del mobile di Milano, appuntamento imperdibile per i designer di ogni settore, automobilistico compreso, e la Mini ha presentato la nuova installazione che sarà presente in via Tortona (uno dei poli principali del cosiddetto FuoriSalone) dal 17 al 22 aprile. Intitolata Mini living-Built By All, è nata dalla collaborazione tra la Mini e Studiomama, studio di architettura londinese. Questo spazio vuole dare origine a una ...

Ucina e il Salone Nautico agli Oscar della vela italiana : Roma, 13 mar. , AdnKronos, - Gli Oscar della vela italiana, organizzati da Acciari Consulting, con la Federazione italiana vela partner istituzionale, Mercedes Benz partner tecnico e il supporto di ...

Ucina e il Salone Nautico agli Oscar della vela italiana : Espositori e pubblico riconoscono al Salone Nautico il suo ruolo di riferimento nell'economia del mare. L'obiettivo per quest'anno è fare ancora meglio e i presupposti ci sono tutti. Il feeling è ...

Il Salone visto da Massai - L'aerodinamica della Mercedes AMG di F.1 : L'ingegner Paolo Massai si sofferma sulla Mercedes AMG Petronas della scorsa stagione, quella che ha vinto il Mondiale di F.1, esposta sullo stand della Stella, per una "lezione" diversa dalle altre, dedicata all'incontro-scontro tra esigenze aerodinamiche e regolamenti sportivi. Tra deportanza e regolamento. L'aerodinamica di una F.1 è un altro mondo rispetto alle auto "normali": qui la deportanza diventa ...

Toyota RAV4 - La prima immagine in attesa del Salone di New York : Con la pubblicazione del primo teaser, la Toyota ha confermato il debutto della nuova RAV4 in anteprima mondiale al Salone di New York. L'immagine mostra la fiancata della Suv, senza però fornire indizi precisi sul nuovo design: il cofano con bordo curvo e l'inclinazione del lunotto fanno pensare a un taglio più dinamico, in linea con i nuovi dettami del marchio, ma non è possibile per ora trarre altre informazioni. Non è escluso che alcuni ...

Il Salone della CSR per la prima volta fa tappa a Perugia : Milano, 12 mar. , askanews, Per la prima volta il Salone della CSR e dell'innovazione sociale fa tappa in Umbria, a Perugia, per dare voce -e mettere a confronto- alle esperienze più significative di ...