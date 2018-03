SALERNO - ' Nta ll' aria | all' Auditorium lo spettacolo di Tino Caspanello

“Incredibile!”. Sabrina SALERNO - 50 anni da bomba sexy. La cantante - emblema degli anni ’80 - compie gli anni ed è ancora uno schianto : le foto parlano da sole : Ha venduto milioni di dischi esportando in tutto il mondo la dance italiana ed tutti la ricordano come sex symbol emblema degli anni Ottanta. Sabrina Salerno compie 50 anni, senza aver perso un solo briciolo del suo fascino e sex appeal. Dalle classifiche a Sanremo, passando per il cinema e la televisione, la Salerno ha segnato un decennio della nostra cultura pop. Dopo essersi fatta notare come showgirl in trasmissioni televisive come ...

A SALERNO la prima edizione di HospitalitySud - l'unico appuntamento del Centro Sud dedicato alle forniture - ai servizi e alla formazione per ... : Inoltre, offrirà un momento di confronto tra le regioni del Sud per cercare delle finalità comuni che rendano il turismo un settore vincente dell'economia". Per ulteriori informazioni: www.

Elezioni - Adinolfi vs La7 : “A Mentana e SALERNO dico che c’è la legge della par condicio e non ci avete dato un secondo” : Parapiglia verbale a Coffee Break (La7) tra Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, e il conduttore della trasmissione, Andrea Pancani. L’ex deputato Pd accusa La7 di non aver dato spazio mediatico al Family Day e menziona alcuni talk show politici della rete di Cairo, come Otto e Mezzo, L’Aria che tira e Dimartedì. E aggiunge: “Lo dico ai direttori Andrea Salerno ed Enrico Mentana. Sappiano che esiste una legge, che ...

"Servizio civile - opportunità e prospettive" - incontro a SALERNO con i volontari del Servizio civile di Agropoli : Uno dei progetti ha avuto termine lo scorso gennaio , Un mondo a colori, ; gli altri due termineranno il 12 marzo. Il giorno successivo, il 13 marzo, prenderanno subito il via altri tre progetti, che ...

Sussurri e veleni sul lungomare di SALERNO. De Luca jr. rimette le deleghe sotto l'occhio attento del padre Vincenzo. Renzi cauto - ma il caso monta nel Pd : Sul lungomare di Salerno soffia un vento gelido. Dopo due giorni a rispondere colpo su colpo ("Andremo avanti come un carro armato, vi faremo ringoiare tutto", scriveva appena ieri su Facebook), Vincenzo De Luca sceglie la strada del passo indietro del figlio. Ma non è una resa. Roberto comunica di aver presentato le dimissioni da assessore al Bilancio del Comune nella luccicante cornice del Grand Hotel di Salerno, sotto gli occhi attenti ...

De Luca jr rimonta a SALERNO. E il Pd sorride : A meno di clamorose sorprese, alle elezioni del 4 marzo, la Campania non sarà "felix" per il Pd. I Democratici difficilmente riusciranno a strappare collegi agli avversari. Unica eccezione il collegio ...

SALERNO - il figlio del procuratore capo candidato con il Pd : il Csm apre una pratica per “incompatibilità ambientale” : Il procuratore di Salerno Corrado Lembo rischia il trasferimento d’ufficio per incompatibilità a causa della candidatura del figlio a sindaco di un paese del Salernitarno. Su richiesta unanime della Prima Commissione del Csm, competente sui trasferimenti d’ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale dei magistrati, il Comitato di presidenza di Palazzo dei marescialli ha disposto infatti l’apertura di una pratica sul capo della ...

SALERNO - tentato furto in via San Giovanni Bosco : arrestato 26enne : Salerno. La notte scorsa, intorno all'una, personale della Polizia di Stato appartenente alla Sezione Volanti della Questura, in servizio di controllo del territorio, è intervenuto in Via San Giovanni ...

VinciCasa : vinta a SALERNO la 67 casa. : Nel concorso numero 39 del VinciCasa è stata assegnata 1 casa, il premio va a Salerno. Il VinciCasa colpisce ancora, dopo la casa assegnata a Roma lo scorso 2 febbraio, il concorso di casa Sisal ha premiato Salerno. Nell’estrazione di ieri, 8 febbraio 2018, è stato centrato un altro “5” e dunque vinta la 67ª casa nella storia del gioco. […]

Università del Volontariato - iniziano i corsi a SALERNO : Nella splendida cornice dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa", immersi nel centro storico di Salerno, il 2 febbraio 2018 è stato presentato il Percorso Formativo Universitario "Università del Volontariato". Univol è un progetto nato nel 2012 al CIESSEVI (Centro servizi per il Volontariato Città Metropolitana di Milano). Università del Volontariato è l'esempio virtuoso di come degli enti del Terzo Settore si sono uniti, appoggiando ...

Inaugurato UniSaOrienta 2018 - Tommasetti : SALERNO la migliore Università del Centro-Sud. : Anche domani sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming dalla pagina Facebook dell'Università di Salerno e attraverso i profili social di UniSaOrienta.

SALERNO - contromano in autostrada si schianta contro un'auto : due morti : Muore nel giorno del suo 25esimo compleanno, imboccando l'autostrada contromano. Francesco Merola, di Calvanico, ha ucciso un 68enne di Battipaglia in uno scontro frontale. Erano le 6:50 di questa ...

Master in Alimentazione e Nutrizione Umana e Master in Europrogettazione - SALERNOnotizie.it : ... il ricorso ai finanziamenti europei diviene di fondamentale importanza per la ripresa dell'economia e per l'avvio di progettualità che abbiano una ricaduta territoriale. Interpretando questa ...

Claudio Lotito diventerà parlamentare : candidato da Fi a SALERNO : Colpo grosso di Forza Italia che candiderà Claudio Lotito alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Il patron della Lazio e della Salernitana sarebbe stato indicato direttamente da Silvio Berlusconi. Per lui è pronto un seggio sicuro nel listino proporzionale nel…Continua a leggere →