Russia 2018 | cinque talenti che puntano al ruolo di sorpresa

Russia 2018 - il pallone Telstar e la mascotte Zabikava volano nello spazio : Se la mascotte Zabikava è un'idea del figlio dello stesso Artémiev: "Lui è un tifoso di calcio e mi ha chiesto di portare con me questo simbolo della coppa del mondo; per noi sarà uno degli ...

Russia 2018 - il pallone della partita inaugurale viaggerà nello spazio : La Russia affronterà l'Arabia Saudita il 14 giugno nella partita inaugurale della Coppa del mondo 2018. La partita si disputerà nello stadio Luzhniki di Mosca. La Coppa del Mondo, l'evento sportivo ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia batte 6-5 la Russia all’ultimo end! Grande partita delle azzurre - che restano in corsa : l’Italia gioca una Grande partita con la Russia e conquista una vittoria fondamentale ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei è riuscita a superare all’ultimo end la formazione capitanata dalla skip Victoria Moiseeva, trovando il successo con il punteggio di 6-5. l’Italia parte con il vantaggio dell’hammer e ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2018 : in Russia il primo acuto azzurro della stagione - ad un mese dagli Europei : In questo fine settimana il World Tour di Judo ha vissuto un nuovo atto con il Grand Slam di Ekaterinburg 2018, tappa russa del circuito mondiale, che ha luogo per il secondo anno dopo aver raccolto l’eredità dei tornei che in passato si svolsero a Mosca e Tjumen’. Presente con otto atleti, l’Italia ha chiuso la spedizione con un bilancio di tre medaglie di bronzo ed un quinto posto. Clicca qui per i risultati della prima giornata Clicca ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : elezioni Russia - trionfo per Vladimir Putin (19 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Vladimir Putin trionfa con oltre il 70%. Continuano le telefonate per uscire dall'empasse post elezioni. Orrore a Canicattini Bagni. (19 marzo 2018).(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 00:57:00 GMT)

Fifa World Cup Russia 2018 : sito russo conferma l’arrivo del DLC dedicato ai mondiali con i 12 stadi ufficiali! : Come riportato dal sito russo Sportgame.pro e come riportato da alcuni account Twitter fra cui FifaAllStart, EA Sports rilascerà prossimamente un DLC, un contenuto aggiuntivo, per Fifa 18 dedicato ai mondiali Fifa World Cup Russia 2018 che si disputeranno a giugno. Dopo l’aggiornamento, i fan del gioco potranno partecipare virtualmente al mondiale con una delle 32 squadre […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: sito ...

Tendenze moda autunno inverno 2018 2019 : i trend dalle sfilate della Fashion Week Russia : Che aria tira a Mosca? La domanda questa volta non ha nulla a che vedere con la politica , o forse, in qualche modo, sì?, e nemmeno con il meteo tout court , le nevicate e le temperature a -10 gradi nella capitale russa sono sempre dietro l'angolo, anche a Marzo, . Ma ha molto a ...

Russia 2018 - da Icardi a Neuer : ecco i big che rischiano il Mondiale : Da Messi a Ronaldo, da Neymar a De Gea: quello di Russia sarà il Mondiale delle stelle. Tante, di stelle, resteranno però anche a casa: la lista - ancora da ufficializzare - dei big che potrebbero non ...

Var ai Mondiali 2018/ In Russia la ''moviola in campo'' - ma in Champions ed Europa League solo disastri : Var ai Mondiali 2018, in Russia la ''moviola in campo'', ma in Champions ed Europa League quanti disastri. Il calcio cambia e si chiede più attenzione anche da parte degli arbitri.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 00:39:00 GMT)

Mondiali : Fifa - a Russia 2018 con la Var : ''Nel 2018 non è possibile chetutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro hacommesso un errore e il diretto interessato no perché noi glieloabbiamo impedito', ha aggiunto.

