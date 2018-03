Ruba a Faenza la salma del padre per portarla in Albania | viene bloccato nelle Marche

Faenza - Ruba denti d'oro ai corpi cremati : arrestato un becchino : Un uomo di 50 anni è stato arrestato per aver rubato protesi dentarie e denti d'oro dai cadaveri cremati.È successo a Faenza, in provincia di Ravenna (Emilia-Romagna). Come riporta l'Ansa, nell'armadietto del becchino, dipendente dell'azienda Azimut, che gestisce i servizi cimiteriali di Ravenna, Faenza, Cervia e Castel Bolognese, i carabinieri hanno trovato una decina di piccoli oggetti che, dopo le analisi, sono risultati ...