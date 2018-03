Ronaldo accusato di evasione fiscale per 14 - 7 milioni di euro rischia il carcere Video : Un importo insignificante, motivo per cui è finito senza accordo il contenzioso tra il fisco spagnolo e #Cristiano Ronaldo. Secondo indiscrezioni di stampa, il fuoriclasse portoghese avrebbe offerto un 'assegno in bianco' all'amministrazione finanziaria spagnola per chiudere la questione. In realta', secondo ulteriori fonti, non si sarebbe trattato di un assegno in bianco ma di una cifra forfettaria giudicata 'non congrua' dalla controparte, ...