Roma | vertice del Centrodestra a Palazzo Grazioli | «A noi il Senato | ai 5 Stelle la

Vertice del Centrodestra a Roma | : La proposta di Berlusconi, Salvini e Meloni in una nota congiunta. Si cerca un accordo sul nome di Paolo Romani. L’incontro si è svolto a Palazzo Grazioli

CENTRODESTRA : "CAMERA A M5S - A NOI SENATO"/ Vertice Salvini - Berlusconi e Meloni : il nodo resta Paolo Romani : CENTRODESTRA: 'Camera M5s, a noi il Senato'. Vertice Salvini, Meloni e Berlusconi. Governo e Presidenze: il nodo resta Paolo Romani. Ultime notizie.

Caso Mariam Moustafa. Oggi vertice in Procura a Roma : Si mobilita il panorama internazionale per il decesso di Mariam Moustafa, la diciottenne di Ostia deceduta dopo l'aggressione subita da un gruppo ragazze, a Nottingham, in Inghilterra. E' previsto per ...

Roma - vertice Raggi-Zingaretti : 'Ora convergenza su temi' : Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha incontrato il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. "Abbiamo parlato di alcune questioni su cui possiamo trovare convergenze tematiche, che ritengo possano ...

Cr8 - oggi il vertice a Roma : pronta intesa tra Comune e governo : È oggi il giorno del giudizio per il Comune. Alle 15 il capo di gabinetto Attilio Auricchio è atteso a Palazzo Chigi dal segretario generale della Presidenza del Consiglio Paolo Aquilanti. In quell'...

Roma : buche come trappole - domani vertice : ANSA, - Roma, 07 MAR - Dopo pochi giorni di neve e ghiaccio è riesploso e si è aggravato l'atavico problema delle buche della Capitale. E mentre i Romani sono costretti agli slalom, a piedi come in ...