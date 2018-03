Roma | si sente male e l' auto prende fuoco

Berlusconi sente Salvini : domani il vertice a Roma : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono sentiti al telefono - come riferiscono fonti azzurre - in vista del vertice che si terrà domani a palazzo Grazioli, residenza del Cavaliere a Roma, e a cui ...

Roma - Monchi : 'Complicato fare mercato. Alisson di livello mondiale - Dzeko importante per il presente' : Non so se è il miglior portiere del mondo, però è sicuramente un portiere di altissimo livello, non a caso è il titolare della nazionale brasiliana e della Roma. Sono contento che sia qui con noi'. ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” il sacco di Roma del 1527 : Il 23 ottobre del 1520 Carlo V d’Asburgo viene incoronato imperatore. I suoi domini attraversano l’Europa da est a ovest, con la sola interruzione delle regioni del nord Italia. Inizia così la discesa delle truppe di Carlo V lungo la penisola. Un esercito che conta trentamila uomini e il cui fulcro è costituito da mercenari tedeschi, i lanzichenecchi. Una pagina di storia che Paolo Mieli rilegge con il professor Alessandro Barbero a “Passato e ...

Roma - Calenda contro Raggi : “E’ assente. Giunta M5s non sa neppure la matematica”. Futuro sindaco Roma? “No - sarei un cialtrone” : “Sono contento di essere qui col mio candidato, perché io voto a Roma e voto Gentiloni”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, parlando all’iniziativa “Con Roma” promossa da Francesco Rutelli nell’aula magna dell’Angelicum a Roma, dove il presidente del Consiglio ha presenziato ad una iniziativa elettorale in sostegno della sua candidatura. Il ministro dello Sviluppo Economico, ...

Virtual Tour in 3D per scoprire l'Antica Roma al museo "Radici del Presente" : ... l'evoluzione di Piazza Venezia con un punto di vista unico sulla Colonna Traiana il culto delle divinità domestiche e il rapporto con il mondo dei defunti. Il percorso Virtuale è arricchito da ...

Turismo - Roma Capitale presente alla BIT di Milano : Turismo, Roma Capitale presente alla Borsa Internazionale Turismo di Milano. Meloni: “Roma in vetta alle preferenze degli stranieri, offerta turistica dinamica e in continua evoluzione”.... L'articolo Turismo, Roma Capitale presente alla BIT di Milano su Roma Daily News.

Roma - collasso Atac : assenteismo e affari sbagliati - così l'azienda è entrata in crisi : È un mix sciagurato di assenteismo record, scioperi in sequenza, investimenti sbagliati e immobili inutilizzati da anni eppure inspiegabilmente mai venduti, che ha portato l'Atac a un centimetro dal ...

Pm Roma : sentenze aggiustate per 400mln : 14.18 Sono tre le sentenze "aggiustate" contestate dalla Procura di Roma all'ex presidente del Consiglio di Stato, Riccardo Virgilio, indagato per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta,coordinata con la Procura di Messina, che ha portato all'arresto di 15 persone. Il giudice Virgilio (oggi in pensione) avrebbe 'pilotato' tre sentenze che hanno favorito i clienti degli avvocati Pietro Amara e Giuseppe Calafiore (indagati in concorso con ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Verona Roma : Schick assente. Quote - le ultime novità live - Serie A 23giornata - : PROBABILI FORMAZIONI Verona Roma: i giallorossi sono ancora senza Schick e Gonalons, gli scaligeri devono fare a meno dello squalificato Moise Kean.

Roma : al ‘Sei Nazioni’ presente team sanitario ospedale Gemelli : Roma – squadra ospedale Gemelli in campo al ‘Sei Nazioni’ di rugby Roma – Questo il comunicato emesso dal Policlino Universitario A. Gemelli in vista... L'articolo Roma: al ‘Sei Nazioni’ presente team sanitario ospedale Gemelli su Roma Daily News.

Roma : Multiservizi - sentenza Tar su vecchio bando revocato : Roma– La sentenza del Tar del Lazio su Roma Multiservizi è relativa a un bando che è già stato revocato da Roma Capitale. L’amministrazione capitolina... L'articolo Roma: Multiservizi, sentenza Tar su vecchio bando revocato su Roma Daily News.