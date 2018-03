Roma | San Camillo | Antonietta Gargiulo lascia l' ospedale

Sanità Roma. Al San Camillo convegno sulle novità in andrologia : Sanità Roma. Infertilita’ maschile, le novita’ e le urgenze in andrologia, le patologie prostatiche: queste le tematiche di cui si parlera’ sabato 24 marzo al... L'articolo Sanità Roma. Al San Camillo convegno sulle novità in andrologia proviene da Roma Daily News.

Camorra e ‘ndrangheta a Roma - smantellati due clan che operavano tra San Basilio e Nettuno : Dalle prime luci dell’alba, nelle province di Roma e Napoli, circa 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con l’ausilio dei colleghi di Napoli, di elicotteri e di unità cinofile dell’Arma, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, con la quale si […]

Roma - suora travolta da auto vicino a San Pietro : Roma, 19 mar. (AdnKronos) - Una suora polacca è stata investita verso le 19.30 da un'auto in viale Vaticano all'altezza del civico 90, nei pressi di San Pietro, a Roma. La religiosa, 64 anni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito, per poi essere trasferita al San Camillo dov

Roma : Madonna Arco di San Calisto macchiata con una scritta : Roma – Madonna di via dell’Arco di San Calisto imbrattata Roma – A Trastevere è stata macchiata la figura della Madonna che decora l’edicola di... L'articolo Roma: Madonna Arco di San Calisto macchiata con una scritta proviene da Roma Daily News.

Vaccini - Burioni : decisione sacrosanta in Emilia-Romagna - giusto l’obbligo per i medici : “La regione Emilia-Romagna prende una decisione sacrosanta: in alcuni reparti ospedalieri (tra i quali neonatologia, oncologia, il centro trapianti, pediatria) potranno lavorare solo operatori sanitari immuni o vaccinati per morbillo, parotite, rosolia e varicella“: lo scrive in un post su Facebook Roberto Burioni, medico in prima linea nella battaglia pro-Vaccini. “Devo ammettere che una simile legge mi mette profondo disagio ...

#tiRomancino : Fulmini e saette sulla sanità maremmana. Troppe lobby e poca salute : In politica i tempi si accorciano o si dilatano a seconda del sentiment prevalente, e non c'è dubbio che il successo del centrodestra comporterà un'offensiva anticipata in vista delle elezioni ...

Paura a Monteverde (Roma). Auto non si ferma all'alt - carabiniere spara e ferisce due passanti : Spari a Roma nel quartiere Monteverde, in via Ozanam. Secondo una prima ricostruzione i colpi sarebbero stati esplosi in occasione di un controllo a un'Auto da parte di una pattuglia dei carabinieri. Ferite due passanti.Secondo Il Messaggero, una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare una macchina nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria, ma l'Auto non si è arrestata all'alt e ha invece tentato di investire uno dei ...

Roma : carabiniere insegue dei malviventi e spara per sbaglio a due passanti Video : Roma- La vicenda che ha dell'inverosimile si è verificata in via Federico Ozanam, all'incrocio con circonvallazione Gianicolense, nel quartiere di Monteverde nella capitale, dove due carabinieri del Comando provinciale di Roma [Video] stavano facendo dei controlli durante un'attivita' di polizia giudiziaria in borghese. Forzano il posto di blocco Sembrerebbe che due ragazzi di 22 e 23 anni, Orlando e Leonardo Bevilacqua, ieri fossero erano alla ...

