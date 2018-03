Roma | il M5s sotto accusa per le strade groviera | Non abbiamo la bacchetta

Nuovo governo - Berlusconi dà l’ok a un’intesa con il M5s. E per il Senato dà una terna : Romani - Gasparri e Bernini : Lo schema sarebbe questo: presidenza della Camera ai Cinquestelle, presidenza del Senato a Forza Italia, guida del governo alla Lega (o a una personalità che alla Lega piace), candidatura alla presidenza del Friuli al leghista Massimiliano Fedriga. Una specie di domino, la cui ultima tessera è il via libera a Matteo Salvini per una trattativa di governo con il Movimento Cinque Stelle. Non più “grillini più pericolosi dei comunisti“, ...

Ferrara - M5S - : 'Per lo stadio della Roma ci siamo. Sulla Lazio dico che...' : Il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Roma , Paolo Ferrara , ha parlato a Centro Suono Sport dello stadio della Roma : 'Io faccio una premessa, noi come amministrazione abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare nei tempi previsti. Tutte le pratiche sono state inviate in Regione. ...

Reddito di cittadinanza - nuova lite in diretta tra Romano (Pd) e Nogarin (M5s). Civati : “Vi lasciamo da soli?” : nuova polemica televisiva in diretta tra il deputato del Pd, Andrea Romano, e il sindaco M5s di Livorno, Filippo Nogarin, sul Reddito di cittadinanza. Nel corso della trasmissione L’Aria che Tira (La7), si ripete quanto accaduto lo scorso 26 febbraio a Non è L’Arena: Romano, che paragona Luigi Di Maio a un personaggio berlusconiano (“Venti anni fa sarebbe stato benissimo in Forza Italia”) e ribadisce la tesi di un’alleanza M5S-Lega, attacca ...

Camera e Senato - Romani (FI) : “Incontro positivi”. Toninelli (M5s) : “Stiamo parlando delle vicepresidenze” : Giornata di incontri frenetici condotti dal Movimento 5 Stelle. Gli accordi sulle presidenze delle due Camere sembrano essere chiusi, perché – rivela Paolo Romani – abbiamo parlato dei profili degli uffici di presidenza (quattro Vicepresidenti, tre Questori ed otto Segretari d’Aula, ndr) in termini quantitativi”. Romani precisa: “I nomi riguardano i leader dei partiti – ma il metodo sarà incentrato sul numero ...

Roma - Grillo diserta il processo a Favia - l'ex m5s 'accusatore' : 'Stanno sfuggendo al processo che hanno voluto loro, anche oggi Beppe Grillo non si è presentato in Tribunale mentre io ero a Roma. E ormai certificato che quel che io sostenevo, ovvero che ci fosse ...

Minnucci (PD) : Roma Multiservizi - da M5S solo chiacchere : Minnucci (PD): Questa mattina consegnata lettera licenziamento a 30 lavoratori della Multiservizi Roma – Emiliano Minnucci, Consigliere Regionale del PD, ha rilasciato in una nota alcune... L'articolo Minnucci (PD): Roma Multiservizi, da M5S solo chiacchere proviene da Roma Daily News.

M5S fa retRomarcia e ammette Dessì nel gruppo al Senato : ... ha confermato che Dessì non verrà affatto escluso, perché non sarebbero emersi elementi di natura penale, civile o meramente fiscale che impediscano la sua partecipazione alla vita politica del ...

Dialogo M5S-Lega - il muro di Di Maio su Romani. Berlusconi : intesa col Pd o Salvini ci taglia fuori : Sull’asse populista è braccio di ferro: «Sentirò tutti, ma no a condannati e chi è sotto processo. Romani (FI) nel mirino. Salvini: «Tagli ai vitalizi? L’emergenza è il lavoro»

Il retroscena : quelle manovre segrete del Pd. Come usano Romani per far fuori Lega e M5s : Pur di far saltare l'asse Lega-M5s sulle presidenze delle Camere , ché peraltro anticiperebbe una eventuale intesa di governo, , il Pd, gira voce al Nazareno, sarebbe disposto a votare l'azzurro Paolo ...

Roma - ok in commissione per Piazza dei Navigatori. La dissidente Grancio vota no - M5s la attacca : La commissione Urbanistica del Comune di Roma ha fornito parere positivo al piano di sviluppo di Piazza dei Navigatori . A votare a favore sono stati 6 consiglieri del M5S. Contraria la consigliera ...

Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi : Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi Bocciata dal sindaco, Paola Giannone si è fratturata il naso e ha riportato varie ferite cadendo nell’atrio della scuola di via Fabiola sulla Gianicolense Continua a leggere L'articolo Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi proviene da NewsGo.

Roma - mancato assessore M5s cade in una buca e fa causa... alla Raggi : Dopo essere stata bocciata dal sindaco Virginia Raggi come aspirante assessore ai Lavori pubblici in favore di Margherita Gatta, la militante grillina Paola Giannone ha deciso di fare causa al Comune ...

Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi : Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi Bocciata dal sindaco, Paola Giannone si è fratturata il naso e ha riportato varie ferite cadendo nell’atrio della scuola di via Fabiola sulla Gianicolense Continua a leggere L'articolo Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi proviene da NewsGo.

La leghista Bongiorno presidente Senato? Fi : “Nostro candidato è Romani”. E Gasparri : “M5s-Lega? Non esiste” : Da una parte Berlusconi chiude ai 5 Stelle, dall’altra Salvini esclude il Pd e lascia aperte la possibilità d’intesa con i pentastellati. Nel centrodestra già in campagna elettorale diviso su tutto, che ora si scontra pure sulla presidenza delle Camere, le frizioni restano, al di là dell’apparente intesa ribadita dopo l’incontro di Palazzo Grazioli. Il prossimo terreno di scontro sarà la presidenza di Palazzo Madama, con ...